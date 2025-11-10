A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (11), a partir das 19h, a 28ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, com destaque para a votação de dois projetos de grande impacto econômico e administrativo para o município. As propostas tratam da criação da Loteria Municipal e da concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos.

Ambos os projetos já haviam sido adiados em outubro, e agora retornam à pauta para nova apreciação dos vereadores.

O primeiro projeto prevê a instituição da Loteria Municipal de Birigui, com o objetivo de gerar receita própria sem aumentar impostos. De acordo com o texto, os recursos arrecadados serão destinados prioritariamente às áreas de saúde, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esportes. A exploração dos serviços poderá ocorrer de forma direta ou por concessão a empresas especializadas, mediante licitação, com prazo de até dez anos.

A proposta também determina auditorias periódicas e divulgação dos relatórios de arrecadação no Portal da Transparência, garantindo controle público sobre os recursos.