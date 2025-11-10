10 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Gabriel Monteiro abre concurso com salário de até R$ 13,5 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Gabriel Monteiro
Inscrições vão até 30 de novembro pela CMM Assessoria
Inscrições vão até 30 de novembro pela CMM Assessoria

A Prefeitura de Gabriel Monteiro divulgou o edital do novo concurso público que vai preencher 37 vagas imediatas em cargos de diferentes áreas e níveis de escolaridade. A organização é da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.

Os salários variam de R$ 1.541,43 a R$ 13.500,00, dependendo do cargo e da jornada de trabalho, com oportunidades que vão do nível fundamental ao superior.

Entre os cargos disponíveis, estão Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda Noturno, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Tratorista, Agente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Engenheiro Civil, Enfermeiro, Dentista, Médico, Nutricionista, Psicólogo e Professor de Educação Básica, entre outros. O edital também prevê cadastro reserva para futuras contratações.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca CMM Assessoria, entre os dias 13 e 30 de novembro de 2025, até as 23h30.

A taxa de participação é de:

  • R$ 50,00 para cargos de nível fundamental;
  • R$ 80,00 para níveis médio e técnico;
  • R$ 100,00 para nível superior.

Etapas

Os candidatos passarão por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 11 de janeiro de 2026. Outras fases podem incluir provas práticas e avaliações de títulos, conforme o cargo escolhido. O edital completo está no https://portal.cmmconcursos.com.br/edital/ver/313

