A Prefeitura de Gabriel Monteiro divulgou o edital do novo concurso público que vai preencher 37 vagas imediatas em cargos de diferentes áreas e níveis de escolaridade. A organização é da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.

Os salários variam de R$ 1.541,43 a R$ 13.500,00, dependendo do cargo e da jornada de trabalho, com oportunidades que vão do nível fundamental ao superior.

Entre os cargos disponíveis, estão Auxiliar de Serviços Gerais, Guarda Noturno, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Tratorista, Agente Administrativo, Técnico em Enfermagem, Engenheiro Civil, Enfermeiro, Dentista, Médico, Nutricionista, Psicólogo e Professor de Educação Básica, entre outros. O edital também prevê cadastro reserva para futuras contratações.

Inscrições