O mercado de trabalho paulista segue em alta e com reflexos positivos na região Noroeste. De acordo com dados da Fundação Seade, baseados no Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), o estado de São Paulo criou 486 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025. Apenas em setembro, o saldo foi de 49 mil vagas, uma média de 1,6 mil empregos por dia.

O crescimento foi registrado em todos os setores da economia, com destaque para a construção civil, que avançou 0,5% no mês, somando mais de 4 mil novas contratações. No acumulado do ano, o aumento foi de 3,4%, refletindo a força da economia paulista, que respondeu por 28% de todas as vagas criadas no país.

Noroeste Paulista em destaque