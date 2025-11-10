O mercado de trabalho paulista segue em alta e com reflexos positivos na região Noroeste. De acordo com dados da Fundação Seade, baseados no Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), o estado de São Paulo criou 486 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025. Apenas em setembro, o saldo foi de 49 mil vagas, uma média de 1,6 mil empregos por dia.
O crescimento foi registrado em todos os setores da economia, com destaque para a construção civil, que avançou 0,5% no mês, somando mais de 4 mil novas contratações. No acumulado do ano, o aumento foi de 3,4%, refletindo a força da economia paulista, que respondeu por 28% de todas as vagas criadas no país.
Noroeste Paulista em destaque
Na região Noroeste, cidades como Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto e Bauru apresentaram saldos positivos na geração de vagas formais.
Araçatuba encerrou setembro com 1.854 novos postos de trabalho no acumulado do ano, consolidando sua posição entre os 50 municípios mais geradores de empregos de São Paulo.
Birigui, polo calçadista da região, somou 2.717 vagas, figurando entre os 30 maiores saldos do estado.
São José do Rio Preto também teve bom desempenho, com 4.148 empregos criados até setembro.
Já Bauru aparece com 5.830 vagas, mantendo-se como um dos centros de maior dinamismo econômico do interior.
Top 10 cidades com maior saldo de empregos em setembro
- São Paulo – 16.997
- Osasco – 4.885
- Sumaré – 1.555
- Barueri – 1.351
- Guarulhos – 1.142
- São Bernardo do Campo – 1.051
- Jundiaí – 924
- Tatuí – 817
- Santo André – 783
- Ribeirão Preto – 720
Top 10 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses
- São Paulo - 117.215
- Osasco - 24.507
- Guarulhos - 17.189
- São José dos Campos - 8.444
- Sorocaba - 8.128
- Campinas - 7.358
- Barueri - 7.091
- Santo André - 6.826
- Santos - 6.758
- São Bernardo do Campo - 6.252
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.