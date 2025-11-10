10 de novembro de 2025
COMBATE AO CRIME

Facções avançam para cidades menores e mudam mapa da violência

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Os departamentos de polícia têm realizado com mais frequência operações de combate ao crime na região
Os departamentos de polícia têm realizado com mais frequência operações de combate ao crime na região

O Atlas da Violência 2025, divulgado na sexta-feira (7) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela um novo desenho da criminalidade no Brasil. O estudo indica que, enquanto grandes capitais conseguiram reduzir significativamente os homicídios nos últimos anos, o crime organizado passou a se interiorizar, ampliando sua atuação em municípios médios e pequenos.

Cidades como Fortaleza, São Luís, Goiânia, Cuiabá e o Distrito Federal registraram reduções superiores a 60% nas taxas de homicídios entre 2013 e 2023. Porém, esse avanço contrasta com a elevação da violência letal em cidades de porte intermediário, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde disputas territoriais entre facções intensificaram confrontos.

Mesmo assim, o relatório aponta que, no cenário nacional, os homicídios seguem em queda desde 2018. No estado de São Paulo, essa redução é ainda mais duradoura, ocorrendo de forma contínua há mais de duas décadas. Esse comportamento está relacionado ao predomínio de uma única organização de grande porte, o que reduz conflitos armados entre grupos rivais.

Interiorização também atinge o Noroeste Paulista

No Noroeste Paulista, que abrange cidades como Araçatuba, Birigui, Penápolis e Votuporanga, o fenômeno de interiorização do crime ocorre de forma mais silenciosa e estratégica. A região tem sido utilizada como rota e ponto de apoio logístico para o tráfico, especialmente próxima de rodovias, acessos rurais e áreas com pouca fiscalização.

Relatórios recentes de inteligência policial mostram que as facções priorizam a movimentação financeira e o aliciamento de jovens, evitando disputas abertas que chamem atenção.

Ao mesmo tempo, municípios de médio porte da região têm mantido índices de homicídio abaixo da média nacional, apoiados em:
•    Ampliação de câmeras de monitoramento urbano,
•    Integração entre polícias e Ministério Público,
•    Ações sociais contínuas voltadas a bairros vulneráveis,
•    Fortalecimento das unidades da Deic e da Polícia Militar.

Especialistas alertam, porém, que o avanço econômico e institucional das facções, por meio de infiltração em negócios legais e contratos públicos, é um dos principais riscos para os próximos anos.

Estratégias em disputa

O Atlas destaca que facções com estruturas mais consolidadas tendem a limitar o uso de violência ostensiva, buscando estabilidade de mercado. Já grupos fragmentados, especialmente em regiões onde a disputa territorial ainda está em formação, recorrem a confrontos armados para impor controle.

Um movimento duplo

O cenário brasileiro atual combina dois processos simultâneos:
•    redução estatística dos homicídios, especialmente nas capitais;
•    redistribuição da violência, que se desloca para o interior e para cidades médias.

O relatório descreve esse processo como uma “reconfiguração silenciosa da violência no país”.

Com informações da Agência Brasil 

