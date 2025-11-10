O Atlas da Violência 2025, divulgado na sexta-feira (7) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela um novo desenho da criminalidade no Brasil. O estudo indica que, enquanto grandes capitais conseguiram reduzir significativamente os homicídios nos últimos anos, o crime organizado passou a se interiorizar, ampliando sua atuação em municípios médios e pequenos.
Cidades como Fortaleza, São Luís, Goiânia, Cuiabá e o Distrito Federal registraram reduções superiores a 60% nas taxas de homicídios entre 2013 e 2023. Porém, esse avanço contrasta com a elevação da violência letal em cidades de porte intermediário, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde disputas territoriais entre facções intensificaram confrontos.
Mesmo assim, o relatório aponta que, no cenário nacional, os homicídios seguem em queda desde 2018. No estado de São Paulo, essa redução é ainda mais duradoura, ocorrendo de forma contínua há mais de duas décadas. Esse comportamento está relacionado ao predomínio de uma única organização de grande porte, o que reduz conflitos armados entre grupos rivais.
Interiorização também atinge o Noroeste Paulista
No Noroeste Paulista, que abrange cidades como Araçatuba, Birigui, Penápolis e Votuporanga, o fenômeno de interiorização do crime ocorre de forma mais silenciosa e estratégica. A região tem sido utilizada como rota e ponto de apoio logístico para o tráfico, especialmente próxima de rodovias, acessos rurais e áreas com pouca fiscalização.
Relatórios recentes de inteligência policial mostram que as facções priorizam a movimentação financeira e o aliciamento de jovens, evitando disputas abertas que chamem atenção.
Ao mesmo tempo, municípios de médio porte da região têm mantido índices de homicídio abaixo da média nacional, apoiados em:
• Ampliação de câmeras de monitoramento urbano,
• Integração entre polícias e Ministério Público,
• Ações sociais contínuas voltadas a bairros vulneráveis,
• Fortalecimento das unidades da Deic e da Polícia Militar.
Especialistas alertam, porém, que o avanço econômico e institucional das facções, por meio de infiltração em negócios legais e contratos públicos, é um dos principais riscos para os próximos anos.
Estratégias em disputa
O Atlas destaca que facções com estruturas mais consolidadas tendem a limitar o uso de violência ostensiva, buscando estabilidade de mercado. Já grupos fragmentados, especialmente em regiões onde a disputa territorial ainda está em formação, recorrem a confrontos armados para impor controle.
Um movimento duplo
O cenário brasileiro atual combina dois processos simultâneos:
• redução estatística dos homicídios, especialmente nas capitais;
• redistribuição da violência, que se desloca para o interior e para cidades médias.
O relatório descreve esse processo como uma “reconfiguração silenciosa da violência no país”.
Com informações da Agência Brasil
