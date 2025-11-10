O Atlas da Violência 2025, divulgado na sexta-feira (7) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela um novo desenho da criminalidade no Brasil. O estudo indica que, enquanto grandes capitais conseguiram reduzir significativamente os homicídios nos últimos anos, o crime organizado passou a se interiorizar, ampliando sua atuação em municípios médios e pequenos.

Cidades como Fortaleza, São Luís, Goiânia, Cuiabá e o Distrito Federal registraram reduções superiores a 60% nas taxas de homicídios entre 2013 e 2023. Porém, esse avanço contrasta com a elevação da violência letal em cidades de porte intermediário, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde disputas territoriais entre facções intensificaram confrontos.

Mesmo assim, o relatório aponta que, no cenário nacional, os homicídios seguem em queda desde 2018. No estado de São Paulo, essa redução é ainda mais duradoura, ocorrendo de forma contínua há mais de duas décadas. Esse comportamento está relacionado ao predomínio de uma única organização de grande porte, o que reduz conflitos armados entre grupos rivais.

Interiorização também atinge o Noroeste Paulista