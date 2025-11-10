A morte de um bebê de 10 meses, ocorrida na madrugada deste sábado (8) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, provocou forte comoção e deu início a uma investigação por possível falha no atendimento. A família registrou denúncia na Polícia Civil, alegando negligência médica durante os procedimentos realizados.
Segundo o boletim de ocorrência, o menino apresentava febre e dor de garganta quando foi levado à UPA na noite de sexta-feira (7). Após avaliação, ele recebeu medicação e foi liberado. Horas depois, sem melhora e com agravamento dos sintomas, os pais retornaram ao local em busca de nova assistência.
Durante o segundo atendimento, conforme relatado pelos familiares, o bebê recebeu dipirona e dexametasona. Logo após a aplicação dos medicamentos, ele sofreu uma convulsão e não resistiu.
A família, abalada, questionou os profissionais responsáveis pelo atendimento. A discussão precisou ser contida com a intervenção da Polícia Militar, que esteve na unidade para acalmar os ânimos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto, onde foi submetido a exame necroscópico para determinação da causa da morte.
Em nota, o consórcio que administra a UPA afirmou que todos os protocolos de atendimento foram seguidos e negou indícios de erro médico. A instituição informou que aguarda o resultado dos laudos e da investigação para esclarecimento completo dos fatos.
A Polícia Civil instaurou inquérito e irá ouvir familiares, profissionais da saúde e testemunhas para apurar se houve falha no atendimento ou evolução clínica inesperada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.