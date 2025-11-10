A morte de um bebê de 10 meses, ocorrida na madrugada deste sábado (8) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, provocou forte comoção e deu início a uma investigação por possível falha no atendimento. A família registrou denúncia na Polícia Civil, alegando negligência médica durante os procedimentos realizados.

Segundo o boletim de ocorrência, o menino apresentava febre e dor de garganta quando foi levado à UPA na noite de sexta-feira (7). Após avaliação, ele recebeu medicação e foi liberado. Horas depois, sem melhora e com agravamento dos sintomas, os pais retornaram ao local em busca de nova assistência.

Durante o segundo atendimento, conforme relatado pelos familiares, o bebê recebeu dipirona e dexametasona. Logo após a aplicação dos medicamentos, ele sofreu uma convulsão e não resistiu.