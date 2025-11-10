A equipe da Rocam IV prendeu um homem de 25 anos por tráfico de drogas nesse domingo, 9, na rua Maria Dolores Nunes, no bairro Silvares. O suspeito já era conhecido dos policiais e possui antecedente pelo mesmo crime.

Durante a manhã, os policiais realizaram a abordagem dele e de um outro suspeito, após denúncia de possível comércio de entorpecentes. Nada ilícito foi encontrado naquele momento, e ambos foram liberados.

Entretanto, no período da tarde, nova denúncia apontou que um homem estaria sobre os telhados da mesma residência, possivelmente tentando recuperar drogas que teriam sido dispensadas durante a primeira abordagem.

Ao retornar ao local, a polícia localizou o denunciado no telhado, portando um tijolo de maconha pesando cerca de 845 gramas.