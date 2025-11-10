A equipe da Rocam IV prendeu um homem de 25 anos por tráfico de drogas nesse domingo, 9, na rua Maria Dolores Nunes, no bairro Silvares. O suspeito já era conhecido dos policiais e possui antecedente pelo mesmo crime.
Durante a manhã, os policiais realizaram a abordagem dele e de um outro suspeito, após denúncia de possível comércio de entorpecentes. Nada ilícito foi encontrado naquele momento, e ambos foram liberados.
Entretanto, no período da tarde, nova denúncia apontou que um homem estaria sobre os telhados da mesma residência, possivelmente tentando recuperar drogas que teriam sido dispensadas durante a primeira abordagem.
Ao retornar ao local, a polícia localizou o denunciado no telhado, portando um tijolo de maconha pesando cerca de 845 gramas.
Questionado, o suspeito confessou que havia se desfeito da droga ao avistar a polícia pela manhã e aguardou para tentar recuperá-la mais tarde. Ele ainda revelou possuir mais entorpecentes em sua residência.
Na vistoria, os policiais apreenderam dois pequenos tijolos de maconha, pesando aproximadamente 175 gramas cada, além de cerca de 800 eppendorfs vazios — comumente utilizados para embalar drogas — e uma balança de precisão em funcionamento.
Diante dos fatos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
