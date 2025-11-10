A Polícia Militar prendeu dois jovens, de 21 e 20 anos, suspeitos de tráfico de drogas, após uma perseguição que terminou em acidente na rua Maria Gardiolli Fardim, no bairro Pinheiros, em Araçatuba. A ação foi conduzida pelos CB PM Freitas e CB PM Gleyson.
Durante patrulhamento no bairro Água Branca, a equipe avistou dois indivíduos deixando um imóvel conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou e tentou fugir. A moto passou por um campo e atravessou diversas vias, com o garupa sendo visto descartando um pacote durante o trajeto.
A fuga terminou quando os suspeitos colidiram contra um veículo Fiat Strada conduzido por um homem de 35 anos e atingiram uma motocicleta Honda CG Titan pertencente a um morador de 67 anos. Ambos os veículos sofreram danos.
Na revista, os policiais encontraram com o passageiro uma porção de maconha, uma balança digital e R$ 38 em dinheiro. Ao refazer o percurso, a equipe localizou uma pedra de crack com aproximadamente 60 gramas. Também foram apreendidos dois celulares e a motocicleta utilizada na tentativa de fuga.
O condutor ainda responderá por direção perigosa, já que não possuía habilitação.
Ambos foram apresentados à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão manteve as prisões em flagrante. A motocicleta foi recolhida ao pátio e autuações administrativas foram registradas.
Mesmo afirmando sentir dores após a queda, o condutor recusou atendimento hospitalar.
