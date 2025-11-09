O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, passou a realizar fiscalizações também aos finais de semana em postos de combustíveis de todas as regiões do Estado. A medida segue até o término das festas de fim de ano e busca ampliar o controle sobre o abastecimento, garantindo segurança ao consumidor e transparência nas relações de consumo.

As inspeções, que já fazem parte da rotina durante os dias úteis, agora envolvem equipes atuando aos sábados e domingos para verificar o funcionamento das bombas medidoras. Os fiscais conferem se o volume ofertado corresponde ao que é pago, se os equipamentos estão lacrados corretamente, possuem selos de conformidade e se os estabelecimentos seguem as normas técnicas previstas na legislação metrológica.

Com o aumento de viagens e movimentação nos postos neste período, o Ipem-SP pretende coibir práticas irregulares, proteger motoristas e assegurar condições justas aos comerciantes que atuam dentro da legalidade.