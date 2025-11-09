A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, nesta segunda-feira (10), às 19h, a 37ª sessão ordinária do ano. Seis itens compõem a ordem do dia, dois deles pautados em regime de urgência.
De autoria do Executivo, uma das propostas urgentes altera a lei complementar nº 288/2022 para incluir o pagamento de adicional de transporte a coordenadores pedagógicos. O benefício dependerá da apresentação e cumprimento de um plano de trabalho previamente estabelecido.
Também com tramitação acelerada, o vereador Luís Boatto (Solidariedade) apresenta projeto que garante aos professores e servidores das escolas da rede municipal o direito de se alimentar com a merenda escolar, conforme regulamentação do próprio programa.
Outras duas matérias do Executivo tratam de ajustes em legislações relacionadas à gestão de resíduos. Uma delas redefine competências pela coleta de lixo em loteamentos fechados. A segunda estabelece a obrigatoriedade de instalação de lixeiras externas adequadas em condomínios, visando facilitar tanto a coleta domiciliar quanto a separação de materiais recicláveis.
O vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) protocolou moção de apoio ao projeto de decreto legislativo do deputado federal Marcio Alvino (PL-SP), que pretende suspender os efeitos do decreto nº 12.686/2025, responsável pela criação da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.
Também será analisado o parecer da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Direito dos Animais, contrário ao projeto apresentado pelos vereadores Damião Brito (Rede) e Luís Boatto (Solidariedade), que propõe um Estatuto de Proteção, Defesa e Controle de Animais Domésticos no município.
No Pequeno Expediente, terão acesso à tribuna os vereadores Luís Boatto (Solidariedade), Rodrigo Atayde (PRTB), Sol do Autismo (PL) e Arlindo Araújo (Solidariedade).
