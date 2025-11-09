A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, nesta segunda-feira (10), às 19h, a 37ª sessão ordinária do ano. Seis itens compõem a ordem do dia, dois deles pautados em regime de urgência.

De autoria do Executivo, uma das propostas urgentes altera a lei complementar nº 288/2022 para incluir o pagamento de adicional de transporte a coordenadores pedagógicos. O benefício dependerá da apresentação e cumprimento de um plano de trabalho previamente estabelecido.

Também com tramitação acelerada, o vereador Luís Boatto (Solidariedade) apresenta projeto que garante aos professores e servidores das escolas da rede municipal o direito de se alimentar com a merenda escolar, conforme regulamentação do próprio programa.