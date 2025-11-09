O vereador e médico Luciano Perdigão (PSD), de Araçatuba, procurou a Polícia Civil e o Ministério Público para denunciar dois participantes de um grupo de WhatsApp voltado a debates políticos. Ele afirma ter sido alvo de ofensas relacionadas à sua orientação sexual e de divulgação indevida de informações internas referentes à sua atuação na rede municipal de saúde.

De acordo com a representação, um dos investigados integra o Conselho Gestor de uma Unidade Básica de Saúde e teria utilizado a posição que ocupa para acessar dados administrativos, como registros de frequência e atestados médicos, compartilhando o conteúdo no grupo privado. Nas mensagens anexadas, segundo a denúncia, conselheiro comenta o histórico de ponto do vereador e faz insinuações jocosas sobre sua vida pessoal.

Além do vazamento de informações consideradas confidenciais, a denúncia destaca o uso de figuras e mensagens com caráter depreciativo direcionado ao fato de Perdigão ser casado com outro homem. O parlamentar afirmou que a situação ultrapassa o debate político e atinge sua dignidade.