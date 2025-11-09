O vereador e médico Luciano Perdigão (PSD), de Araçatuba, procurou a Polícia Civil e o Ministério Público para denunciar dois participantes de um grupo de WhatsApp voltado a debates políticos. Ele afirma ter sido alvo de ofensas relacionadas à sua orientação sexual e de divulgação indevida de informações internas referentes à sua atuação na rede municipal de saúde.
De acordo com a representação, um dos investigados integra o Conselho Gestor de uma Unidade Básica de Saúde e teria utilizado a posição que ocupa para acessar dados administrativos, como registros de frequência e atestados médicos, compartilhando o conteúdo no grupo privado. Nas mensagens anexadas, segundo a denúncia, conselheiro comenta o histórico de ponto do vereador e faz insinuações jocosas sobre sua vida pessoal.
Além do vazamento de informações consideradas confidenciais, a denúncia destaca o uso de figuras e mensagens com caráter depreciativo direcionado ao fato de Perdigão ser casado com outro homem. O parlamentar afirmou que a situação ultrapassa o debate político e atinge sua dignidade.
A divulgação de dados protegidos por sigilo profissional é prevista como crime pelo artigo 154 do Código Penal, com pena de detenção e multa, podendo ser agravada quando praticada por agente que exerça função pública.
Já as manifestações de cunho homofóbico se enquadram no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que equipara homofobia ao crime de racismo, sujeito a pena de reclusão e multa.
O vereador também questionou a permanência do membro do conselho de saúde no cargo, argumentando que condutas dessa natureza ferem os princípios éticos que regem o controle social no Sistema Único de Saúde.
O caso foi comunicado ao Conselho Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, ao Cremesp, e resultou na abertura de inquérito policial. Perdigão deve prestar depoimento e apresentar as provas reunidas nesta segunda-feira (10).
