09 de novembro de 2025
INFRAESTRUTURA

Araçatuba recupera mais de 35 mil pontos de asfalto em outubro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ações de manutenção foram intensificadas para melhorar o tráfego e reduzir desgaste viário
Ações de manutenção foram intensificadas para melhorar o tráfego e reduzir desgaste viário

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), executou em outubro uma força-tarefa de conservação da malha asfáltica, que resultou no reparo de mais de 35 mil pontos em ruas e avenidas da cidade. A ação integra o programa permanente de manutenção viária.

De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o volume elevado de intervenções foi motivado pela necessidade de acelerar a recuperação do pavimento, especialmente após períodos de maior umidade, que contribuem para o surgimento de buracos.

“O serviço de tapa-buraco é realizado diariamente, mas neste mês conseguimos ampliar a atuação e alcançar um número maior de bairros, garantindo melhores condições de tráfego e segurança”, afirmou o secretário.

Outras frentes de trabalho

Além da manutenção do asfalto, equipes da Sosp também atuaram na recuperação de estradas rurais, com nivelamento e cascalhamento de trechos usados para transporte de moradores e escoamento de produção agrícola. Houve ainda serviços de manutenção predial em unidades públicas, incluindo reparos estruturais, elétricos e hidráulicos.

A retirada de materiais descartados irregularmente em áreas urbanas também foi intensificada. Segundo a pasta, o descarte inadequado compromete o visual urbano, pode obstruir vias e favorece a proliferação de vetores.

A Prefeitura reforça que entulhos e resíduos devem ser destinados aos ecopontos do município ou recolhidos por caçambas regulamentadas.

