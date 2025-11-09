A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), executou em outubro uma força-tarefa de conservação da malha asfáltica, que resultou no reparo de mais de 35 mil pontos em ruas e avenidas da cidade. A ação integra o programa permanente de manutenção viária.

De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o volume elevado de intervenções foi motivado pela necessidade de acelerar a recuperação do pavimento, especialmente após períodos de maior umidade, que contribuem para o surgimento de buracos.

“O serviço de tapa-buraco é realizado diariamente, mas neste mês conseguimos ampliar a atuação e alcançar um número maior de bairros, garantindo melhores condições de tráfego e segurança”, afirmou o secretário.

