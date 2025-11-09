Uma aposentada de 58 anos registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil neste sábado (8), após descobrir a existência de um débito de R$ 18.079,87 em seu nome, incluído no cadastro de inadimplentes. A inclusão da dívida foi identificada entre os dias 14 de agosto e 24 de setembro deste ano.

Segundo informações do registro policial, a mulher realizou uma consulta ao sistema Boa Vista, administrador do SPC, para verificar sua situação de crédito. Ao acessar os dados, constatou o protesto referente ao valor expressivo, que ela afirma desconhecer e não ter contratado.

A aposentada relatou ser rigorosa com o pagamento de suas contas e ficou surpresa ao perceber que o débito afetou diretamente seu score de crédito, o que pode causar restrições financeiras. Diante disso, procurou a Polícia Civil para solicitar investigação e adoção das medidas legais necessárias.