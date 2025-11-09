09 de novembro de 2025
NÃO RESISTIU

Jovem morre após 12 dias internada por acidente em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Raissa Vitória, de 20 anos, era garupa da moto que bateu contra muro no bairro Concórdia.
Raissa Vitória Vieira Ribeiro, 20 anos, morreu na tarde deste sábado (8), na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internada desde a noite de 27 de outubro, após um grave acidente de trânsito registrado na avenida Antônio Cavazana, no bairro Concórdia. A colisão também vitimou o padrasto da jovem, de 37 anos, que conduzia a motocicleta e morreu ainda no local.

Conforme apurado pela Folha da Região, Raissa estava na garupa da moto quando o condutor teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e colidido contra o muro de um condomínio. O impacto ocorreu por volta das 22h30. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas o homem que seria padastro da jovem já se encontrava sem vida no momento do atendimento.

Segundo apurado o homem teria ido buscar a enteada na Faculdade Unisalesiano e na volta teria sofrido um mal súbito e acabou colidindo contra o muro.

A jovem foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu internada na UTI. Apesar dos cuidados médicos, seu óbito foi confirmado às 16h50 deste sábado.

O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico. A ocorrência segue registrada como acidente de trânsito com vítimas fatais.

O velório será na capela Laluce, mas não há confirmação sobre horário de início e sepultamento da jovem.

