Raissa Vitória Vieira Ribeiro, 20 anos, morreu na tarde deste sábado (8), na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internada desde a noite de 27 de outubro, após um grave acidente de trânsito registrado na avenida Antônio Cavazana, no bairro Concórdia. A colisão também vitimou o padrasto da jovem, de 37 anos, que conduzia a motocicleta e morreu ainda no local.

Conforme apurado pela Folha da Região, Raissa estava na garupa da moto quando o condutor teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e colidido contra o muro de um condomínio. O impacto ocorreu por volta das 22h30. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas o homem que seria padastro da jovem já se encontrava sem vida no momento do atendimento.

Segundo apurado o homem teria ido buscar a enteada na Faculdade Unisalesiano e na volta teria sofrido um mal súbito e acabou colidindo contra o muro.