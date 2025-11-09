Uma mulher procurou ajuda da Polícia Militar na noite de sábado (8), após ser agredida pelo companheiro em uma residência localizada no Condomínio Decolores, em Birigui. A vítima relatou que ambos estavam em uma confraternização quando iniciaram uma discussão, momento em que o homem lhe desferiu um tapa no rosto e deixou o local.

De acordo com o relato, ao retornar para a residência, temendo novas ameaças, a mulher acionou a polícia e informou que o companheiro mantinha uma arma de fogo no quarto do casal. As equipes localizaram, em uma gaveta no closet, uma pistola calibre 380, modelo 58S, carregada com seis munições, além de um segundo carregador vazio e uma caixa contendo 44 munições intactas, totalizando 50 projéteis.

Aos policiais, a vítima afirmou que já havia sido alvo de outras agressões e ameaças, mas que nunca havia formalizado denúncia anteriormente.