Uma aposentada de 67 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba na última semana para registrar um boletim de ocorrência contra a própria irmã, uma oficial de Justiça de 63 anos, acusando-a de supressão de documentos.

Segundo o relato da denunciante, após uma desavença familiar, a irmã teria se recusado a entregar correspondências que contêm documentos pessoais enviados do Japão. A aposentada informou que recebe benefício previdenciário daquele país e precisa, periodicamente, realizar a “prova de vida”, para a qual os documentos são essenciais.

A vítima afirmou ainda que os papéis continuam sendo entregues no endereço onde a irmã reside, um imóvel que antes pertencia à família e que, posteriormente, foi vendido à oficial de Justiça. Ela relatou também que, ao tentar contato, teria tido ligações bloqueadas e que não é atendida quando comparece ao local.