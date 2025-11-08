A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão da última segunda-feira (3), três requerimentos apresentados pela vereadora Professora Jandineia (PT) solicitando informações ao Executivo sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nas contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2023. As solicitações buscam esclarecer por que determinadas recomendações não foram cumpridas e quais ações estão sendo adotadas para a correção das falhas.

No setor da Saúde, a vereadora destaca apontamentos como baixa cobertura vacinal, fila reprimida para cirurgias, consultas eletivas e exames, além do descumprimento de metas do Programa Previne Brasil, voltadas ao desempenho da atenção primária. Também foram questionadas a ausência de uma Ouvidoria específica para monitorar resultados e demandas do setor, dificuldades no encaminhamento de pacientes para especialidades, inexistência de mapa que identifique a abrangência de cada equipe de PSF e falta de registro de famílias em maior vulnerabilidade social.

Na Educação, Jandineia solicita esclarecimentos sobre a ausência de programas de capacitação para profissionais que atuam em escolas de período integral, a falta de diagnóstico de infraestrutura para expansão desse modelo e limitações de acessibilidade em unidades de ensino.