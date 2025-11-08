08 de novembro de 2025
PENÁPOLIS

Vereadora cobra plano para corrigir falhas nas contas de 2023

Por Guilherme Renan | da Redação
Vereadora Professora Jandineia formalizou três requerimentos ao Executivo na busca de informações sobre apontamentos do Tribunal de Contas
Vereadora Professora Jandineia formalizou três requerimentos ao Executivo na busca de informações sobre apontamentos do Tribunal de Contas

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão da última segunda-feira (3), três requerimentos apresentados pela vereadora Professora Jandineia (PT) solicitando informações ao Executivo sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nas contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2023. As solicitações buscam esclarecer por que determinadas recomendações não foram cumpridas e quais ações estão sendo adotadas para a correção das falhas.

No setor da Saúde, a vereadora destaca apontamentos como baixa cobertura vacinal, fila reprimida para cirurgias, consultas eletivas e exames, além do descumprimento de metas do Programa Previne Brasil, voltadas ao desempenho da atenção primária. Também foram questionadas a ausência de uma Ouvidoria específica para monitorar resultados e demandas do setor, dificuldades no encaminhamento de pacientes para especialidades, inexistência de mapa que identifique a abrangência de cada equipe de PSF e falta de registro de famílias em maior vulnerabilidade social.

Na Educação, Jandineia solicita esclarecimentos sobre a ausência de programas de capacitação para profissionais que atuam em escolas de período integral, a falta de diagnóstico de infraestrutura para expansão desse modelo e limitações de acessibilidade em unidades de ensino.

Outro requerimento aborda falhas relacionadas à transparência e gestão financeira. Segundo a vereadora, informações sobre valores recebidos e aplicação de recursos provenientes de emendas especiais não estariam disponíveis no Portal da Transparência.

Ela também chama atenção para o baixo índice de efetividade apontado pelo IEG-M, indicador que mede o desempenho de políticas públicas municipais, defendendo a necessidade de medidas para elevar esses resultados e aprimorar a qualidade dos serviços ofertados à população.

O Executivo ainda não se manifestou sobre os questionamentos até o fechamento desta matéria.

