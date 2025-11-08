A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão da última segunda-feira (3), três requerimentos apresentados pela vereadora Professora Jandineia (PT) solicitando informações ao Executivo sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nas contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2023. As solicitações buscam esclarecer por que determinadas recomendações não foram cumpridas e quais ações estão sendo adotadas para a correção das falhas.
No setor da Saúde, a vereadora destaca apontamentos como baixa cobertura vacinal, fila reprimida para cirurgias, consultas eletivas e exames, além do descumprimento de metas do Programa Previne Brasil, voltadas ao desempenho da atenção primária. Também foram questionadas a ausência de uma Ouvidoria específica para monitorar resultados e demandas do setor, dificuldades no encaminhamento de pacientes para especialidades, inexistência de mapa que identifique a abrangência de cada equipe de PSF e falta de registro de famílias em maior vulnerabilidade social.
Na Educação, Jandineia solicita esclarecimentos sobre a ausência de programas de capacitação para profissionais que atuam em escolas de período integral, a falta de diagnóstico de infraestrutura para expansão desse modelo e limitações de acessibilidade em unidades de ensino.
Outro requerimento aborda falhas relacionadas à transparência e gestão financeira. Segundo a vereadora, informações sobre valores recebidos e aplicação de recursos provenientes de emendas especiais não estariam disponíveis no Portal da Transparência.
Ela também chama atenção para o baixo índice de efetividade apontado pelo IEG-M, indicador que mede o desempenho de políticas públicas municipais, defendendo a necessidade de medidas para elevar esses resultados e aprimorar a qualidade dos serviços ofertados à população.
O Executivo ainda não se manifestou sobre os questionamentos até o fechamento desta matéria.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.