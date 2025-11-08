A Secretaria Jurídica de Andradina obteve decisão favorável em ação que discutia o repasse de recursos públicos a uma entidade assistencial do município. A 4ª Vara Judicial da Comarca de Andradina denegou o mandado de segurança impetrado pela Associação Cristã Servir, que solicitava o recebimento de R$ 200 mil provenientes de emendas parlamentares impositivas previstas na Lei Orçamentária de 2025.

A associação alegava que o Executivo teria descumprido a obrigação legal de repasse. Entretanto, conforme registrado na sentença assinada pelo juiz Marcos Vinicius Krause Bierhalz, os quatro vereadores autores das emendas - André Ricardo Lopes, Elaine Vogel Rodrigues, Fabrício Henrique Mazotti e Guilherme Marques Pugliese - formalizaram a alteração da destinação dos recursos a outras entidades e projetos sociais, o que afasta a obrigatoriedade de execução original.

O magistrado destacou ainda que a Associação Cristã Servir encontra-se suspensa por dois anos de celebrar novas parcerias com o Município, em razão de sanção administrativa aplicada após apuração de irregularidades. Em 2024, a entidade utilizou cerca de R$ 106 mil de verba pública para o pagamento de aluguel de imóvel vinculado a outra instituição religiosa, prática considerada fora do objeto da parceria firmada.