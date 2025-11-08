Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (7), em Birigui, após ser acusado de agredir sua companheira durante uma discussão em uma residência localizada na rua Antônio Agatielo, no bairro Residencial Monte Líbano. A ocorrência foi atendida pelos policiais militares Cb PM Koenigkan, Cb PM Lima, Sd PM 2º Cl Bispo e Sd PM 2º Cl Andrade, após acionamento via Copom.

Segundo o registro policial, a vítima, uma mulher que mantém relacionamento com o autor há cerca de cinco meses, relatou que o companheiro, usuário de entorpecentes, teria desferido tapas e socos contra ela, além de proferir ofensas verbais. Apesar das agressões, ela não apresentava lesões aparentes e recusou atendimento médico. A vítima afirmou ainda ter interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

O homem foi localizado pela equipe e, conforme descrito na ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. Ele negou as agressões e também recusou atendimento médico. Diante do relato da vítima e da situação constatada, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia. Não houve necessidade de algemas.