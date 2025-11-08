Um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (8) deixou um motociclista ferido na região central de Birigui. A ocorrência foi atendida por equipe policial por volta das 10h, na rua Anhanguera, altura do número 249.

De acordo com o registro, o acidente envolveu um automóvel Hyundai HB20 e uma motocicleta. Quando os policiais chegaram ao local, o condutor da moto encontrava-se caído ao solo, relatando dores na perna esquerda. Ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, onde aguardava exames para avaliação de possível fratura.

A condutora do veículo Hyundai não sofreu ferimentos. As consultas realizadas no local apontaram que tanto os condutores quanto os veículos estavam com documentação regularizada. A versão da motorista foi registrada, assim como imagens do trecho onde ocorreu a colisão.