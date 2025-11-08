Uma sucuri foi avistada na manhã deste sábado (8) nas proximidades de um posto de combustível localizado no km 540 da rodovia Marechal Rondon, sentido Araçatuba a Guararapes. A imagem foi registrada por motoristas que passavam pelo local e enviada à reportagem.

De acordo com as informações apuradas, nenhum órgão ambiental havia sido acionado até o momento da constatação, já que a cobra estava em área natural e não oferecia risco imediato às pessoas. Não houve registro de feridos.

A sucuri não é uma espécie peçonhenta, seu método de caça é baseado na constrição. Ela envolve a presa com o corpo e provoca asfixia pela força muscular. Especialistas orientam que, ao avistar o animal, a população mantenha distância segura e não tente manipulá-lo.