O Conselho Municipal dos Usuários de Transporte Público (Comutransp) divulgou um relatório de observação e constatação dos serviços prestados pela concessionária TUA (Transportes Urbanos de Araçatuba), após visitas técnicas realizadas na garagem da empresa, no Terminal Urbano e em diversas linhas da rede municipal.

O levantamento, datado de 27 de outubro de 2025, teve como objetivo avaliar, sob a ótica dos usuários, a qualidade e a eficiência do transporte coletivo urbano, com base em critérios como pontualidade, conservação dos veículos, acessibilidade e atendimento ao público.

De acordo com o documento, o Comutransp considerou os serviços da TUA satisfatórios, destacando o comprometimento com a manutenção preventiva e corretiva da frota, além da boa logística operacional no Terminal Urbano. O relatório também elogiou a comunicação ativa da empresa com os usuários por meio das redes sociais e dos sistemas de informação a bordo, como televisores que exibem itinerários e avisos de trajeto.