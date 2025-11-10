O Conselho Municipal dos Usuários de Transporte Público (Comutransp) divulgou um relatório de observação e constatação dos serviços prestados pela concessionária TUA (Transportes Urbanos de Araçatuba), após visitas técnicas realizadas na garagem da empresa, no Terminal Urbano e em diversas linhas da rede municipal.
O levantamento, datado de 27 de outubro de 2025, teve como objetivo avaliar, sob a ótica dos usuários, a qualidade e a eficiência do transporte coletivo urbano, com base em critérios como pontualidade, conservação dos veículos, acessibilidade e atendimento ao público.
De acordo com o documento, o Comutransp considerou os serviços da TUA satisfatórios, destacando o comprometimento com a manutenção preventiva e corretiva da frota, além da boa logística operacional no Terminal Urbano. O relatório também elogiou a comunicação ativa da empresa com os usuários por meio das redes sociais e dos sistemas de informação a bordo, como televisores que exibem itinerários e avisos de trajeto.
Entre os pontos de melhoria, o Conselho apontou a necessidade de instalar coberturas e abrigos em pontos de ônibus que ainda não contam com infraestrutura adequada, garantindo mais conforto e acessibilidade à população.
A concessionária, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que já adquiriu dois novos ônibus modelo 2025, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, monitoramento por GPS e tecnologia Euro 6, que reduz emissões de poluentes. Os veículos devem entrar em operação nos próximos 15 dias.
O gerente administrativo da TUA, Barros, ressaltou o compromisso da empresa com a qualidade e a modernização do transporte urbano em Araçatuba.
“Trabalhamos continuamente para oferecer um serviço eficiente, seguro e confortável. A chegada desses novos veículos reforça nosso empenho em acompanhar as demandas da população e contribuir para uma cidade mais conectada e sustentável”, destacou.
O Comutransp, presidido por Ariadne Zenilde Monteiro Sturaro, reforçou em nota a intenção de manter o diálogo com a TUA e com a Prefeitura, por meio das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Participação Cidadã, “acompanhando as ações de aprimoramento do transporte público e prestando contas à sociedade”.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.