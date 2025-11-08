As provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas neste domingo (9) em 1.804 municípios brasileiros, abrangendo todas as unidades da federação. Apenas Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, não receberão a aplicação nesta data devido à realização da COP30 na região. Em Araçatuba, 4.892 candidatos se inscreveram para a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A orientação aos inscritos é que organizem os materiais com antecedência, verifiquem documentos e planejem o deslocamento para evitar atrasos. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e serão encerradas às 19h.
Documentos exigidos
Para entrar na sala, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, desde que acessado por aplicativos oficiais. Fotos ou capturas de tela não são aceitas. Entre os documentos válidos estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG, CNH e e-Título.
Materiais permitidos
A prova deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Lanches e medicamentos são permitidos, desde que vistoriados. É recomendado levar o Cartão de Confirmação de Inscrição com informações do local de prova.
Itens que devem ser guardados no envelope porta-objetos
Celulares, fones de ouvido, relógios, óculos escuros, bonés, materiais de papelaria (como lápis e borracha) e qualquer equipamento eletrônico devem permanecer guardados e lacrados durante toda a aplicação. O envelope deve permanecer sob a cadeira até a saída definitiva.
Condutas proibidas e fiscalização
Não é permitido consultar materiais, comunicar-se com terceiros ou descumprir orientações da equipe de aplicação. O candidato só pode deixar a sala em definitivo após duas horas de prova e só poderá levar o caderno de questões nos últimos 30 minutos antes do término.
No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.
Para consultar mais orientações oficiais, horários e recomendações completas, o candidato pode acessar: enem.inep.gov.br
