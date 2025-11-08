08 de novembro de 2025
ENEM 2025

Enem 2025 começa neste domingo; 4,9 mil fazem prova em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Candidatos devem atentar para horários, documentos e itens permitidos.
Candidatos devem atentar para horários, documentos e itens permitidos.

As provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas neste domingo (9) em 1.804 municípios brasileiros, abrangendo todas as unidades da federação. Apenas Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, não receberão a aplicação nesta data devido à realização da COP30 na região. Em Araçatuba, 4.892 candidatos se inscreveram para a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A orientação aos inscritos é que organizem os materiais com antecedência, verifiquem documentos e planejem o deslocamento para evitar atrasos. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e serão encerradas às 19h.

Documentos exigidos

Para entrar na sala, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, desde que acessado por aplicativos oficiais. Fotos ou capturas de tela não são aceitas. Entre os documentos válidos estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG, CNH e e-Título.

Materiais permitidos

A prova deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Lanches e medicamentos são permitidos, desde que vistoriados. É recomendado levar o Cartão de Confirmação de Inscrição com informações do local de prova.

Itens que devem ser guardados no envelope porta-objetos

Celulares, fones de ouvido, relógios, óculos escuros, bonés, materiais de papelaria (como lápis e borracha) e qualquer equipamento eletrônico devem permanecer guardados e lacrados durante toda a aplicação. O envelope deve permanecer sob a cadeira até a saída definitiva.

Condutas proibidas e fiscalização

Não é permitido consultar materiais, comunicar-se com terceiros ou descumprir orientações da equipe de aplicação. O candidato só pode deixar a sala em definitivo após duas horas de prova e só poderá levar o caderno de questões nos últimos 30 minutos antes do término.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.
Para consultar mais orientações oficiais, horários e recomendações completas, o candidato pode acessar: enem.inep.gov.br

