As provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas neste domingo (9) em 1.804 municípios brasileiros, abrangendo todas as unidades da federação. Apenas Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, não receberão a aplicação nesta data devido à realização da COP30 na região. Em Araçatuba, 4.892 candidatos se inscreveram para a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A orientação aos inscritos é que organizem os materiais com antecedência, verifiquem documentos e planejem o deslocamento para evitar atrasos. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e serão encerradas às 19h.

Documentos exigidos

Para entrar na sala, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, desde que acessado por aplicativos oficiais. Fotos ou capturas de tela não são aceitas. Entre os documentos válidos estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG, CNH e e-Título.

Materiais permitidos