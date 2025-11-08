O PSD confirmou quais de seus representantes irão atuar nas duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) atualmente em formação na Câmara Municipal de Araçatuba. A sigla definiu que Gilberto Batata Mantovani será o indicado para a CPI que analisará o uso da Guarda Civil Municipal, enquanto Luciano Perdigão assumirá lugar na comissão destinada a investigar contratos e serviços ligados à Saúde. O vereador Hideto Honda não integrará nenhum dos dois colegiados.

A CPI que trata da Guarda foi a primeira a ser proposta e tem como objetivo apurar possíveis irregularidades envolvendo a utilização de agentes municipais para a segurança pessoal do prefeito Lucas Zanatta (PL) e de familiares. Já a CPI da Saúde vai examinar procedimentos administrativos, contratações e execução de serviços no setor, buscando esclarecer eventuais inconsistências.

As indicações foram feitas levando em conta o perfil de atuação dos parlamentares. Médico e presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa, Perdigão passa a atuar diretamente em um tema que acompanha rotineiramente. Batata, advogado e em seu quinto mandato, foi destacado pela experiência em processos internos e trabalhos de fiscalização legislativa.