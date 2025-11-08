A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), anunciou o adiamento do show da cantora Renata Marin, que estava previsto para este sábado (8), na Praça Dr. Gama. O evento foi remarcado para o próximo dia 15 de novembro, no mesmo local.

A mudança ocorre após a Defesa Civil Municipal emitir alerta de instabilidade climática e possibilidade de chuvas intensas na região durante o fim de semana. Segundo a administração, a medida busca garantir a segurança do público, dos artistas e das equipes envolvidas, além de preservar a estrutura de som e iluminação.

Com entrada gratuita, o show “Espalhe Luz” acontecerá no dia 15, às 20h, mantendo toda a programação inicialmente planejada. A Prefeitura reforça que a nova data assegura melhores condições para a realização do evento e para a participação da comunidade.