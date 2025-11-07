A DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) prendeu nesta sexta-feira (7) dois investigados apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. As ações, que contaram com apoio da DISE e do GOE, fazem parte da Operação Guatambu, que apura o envio sistemático de entorpecentes para diversas regiões do país.

O primeiro mandado cumprido foi contra L.A.R., conhecido como “Japa” ou “Japinha”, de 40 anos, natural de Birigui. De acordo com as investigações, ele é considerado um dos braços operacionais do grupo criminoso liderado por K.S.S., o “Kleytinho”, apontado como articulador com facções como o PCC e com vínculos com organizações armadas do exterior.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Birigui, nos autos do processo nº 1500162-78.2023.8.26.0077.

Tentativa de fuga e destruição de provas