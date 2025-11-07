07 de novembro de 2025
ENTRE SP e MS

DEIC prende dois suspeitos de integrar facção ligada ao tráfico

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Equipes da Polícia Civil durante o cumprimento de mandado de busca e prisão em Buritama
Equipes da Polícia Civil durante o cumprimento de mandado de busca e prisão em Buritama

A DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) prendeu nesta sexta-feira (7) dois investigados apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. As ações, que contaram com apoio da DISE e do GOE, fazem parte da Operação Guatambu, que apura o envio sistemático de entorpecentes para diversas regiões do país.

O primeiro mandado cumprido foi contra L.A.R., conhecido como “Japa” ou “Japinha”, de 40 anos, natural de Birigui. De acordo com as investigações, ele é considerado um dos braços operacionais do grupo criminoso liderado por K.S.S., o “Kleytinho”, apontado como articulador com facções como o PCC e com vínculos com organizações armadas do exterior.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Birigui, nos autos do processo nº 1500162-78.2023.8.26.0077.

Tentativa de fuga e destruição de provas

“Japinha” estava homiziado em um rancho na zona rural de Buritama. Ao perceber a aproximação das equipes, tentou fugir e destruir dois celulares, que foram recolhidos e preservados para análise. Ele foi contido, algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A investigação aponta que ele intermediava carregamentos e rotas de transporte de grandes volumes de drogas, articulando logística e distribuição interestadual.

Segunda prisão no mesmo dia

Ainda durante a manhã, em apoio ao GAECO/MS, as equipes da DEIC também efetuaram a prisão de D.S.F., o “Pezão”, em um condomínio de alto padrão em Araçatuba. Ele é suspeito de atuar em conjunto com “Japinha” e manter ligação direta com “Kleytinho”, reforçando a estrutura e o poder operacional da organização.

As duas prisões reforçam a linha investigativa da Operação Guatambu, que já havia resultado anteriormente na decretação da prisão preventiva de sete integrantes, incluindo o proprietário de um açougue conhecido em Birigui.

Avanço da investigação

Com a apreensão dos celulares e dos elementos recolhidos nas ações, a Polícia Civil deve aprofundar o rastreamento de fluxos financeiros, logística de abastecimento e comunicação interna da organização criminosa.

Ambos os presos seguem à disposição da Justiça, e novas diligências estão em andamento.