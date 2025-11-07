O Shopping Praça Nova Araçatuba anunciou o adiamento da chegada do Papai Noel, que estava marcada para este sábado (8). A decisão foi tomada por precaução, após a Defesa Civil emitir alerta de instabilidade climática e possibilidade de chuva forte na região.

Com a alteração, o evento foi transferido para domingo (9), sem mudanças nos horários ou no formato da programação já divulgada. A partir das 15h, o Papai Noel percorrerá ruas e avenidas de Araçatuba em um trenzinho, seguindo depois para o shopping, onde deve chegar às 16h. Ele circulará pelos corredores antes de se instalar no espaço preparado para o atendimento ao público, que ocorrerá diariamente até dezembro.

A chegada do Papai Noel marca oficialmente o início da temporada natalina no Praça Nova, que contará ainda com atividades temáticas, decoração especial e programação cultural ao longo das próximas semanas.