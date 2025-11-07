Uma ocorrência de estelionato e furto foi registrada nesta sexta-feira (7), em Birigui, após um idoso perceber que seu cartão de crédito estava sendo usado para compras indevidas. O caso levou à identificação de um funcionário de uma empresa de internet, que teria utilizado os dados do cliente após realizar o cadastramento do pagamento do serviço.

A vítima havia procurado a empresa dias antes para configurar o pagamento mensal. Contudo, ao receber a fatura, constatou dez compras não reconhecidas, totalizando R$ 518,60. Entre as transações, chamou atenção uma compra realizada em uma padaria da cidade, cujo endereço de entrega estava vinculado ao do funcionário.

Diante da suspeita, o cliente retornou à empresa acompanhado de um familiar para solicitar esclarecimentos. No local, o proprietário confirmou que o nome que aparecia na compra correspondia a um dos funcionários. A vítima então apresentou a fatura e o comprovante da transação para conferência.