Uma ocorrência de estelionato e furto foi registrada nesta sexta-feira (7), em Birigui, após um idoso perceber que seu cartão de crédito estava sendo usado para compras indevidas. O caso levou à identificação de um funcionário de uma empresa de internet, que teria utilizado os dados do cliente após realizar o cadastramento do pagamento do serviço.
A vítima havia procurado a empresa dias antes para configurar o pagamento mensal. Contudo, ao receber a fatura, constatou dez compras não reconhecidas, totalizando R$ 518,60. Entre as transações, chamou atenção uma compra realizada em uma padaria da cidade, cujo endereço de entrega estava vinculado ao do funcionário.
Diante da suspeita, o cliente retornou à empresa acompanhado de um familiar para solicitar esclarecimentos. No local, o proprietário confirmou que o nome que aparecia na compra correspondia a um dos funcionários. A vítima então apresentou a fatura e o comprovante da transação para conferência.
As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Birigui, onde o caso foi registrado como furto mediante fraude. O telefone celular do suspeito foi apreendido para análise, e todos foram ouvidos pelo escrivão de plantão, com posterior encaminhamento ao delegado responsável.
O investigado foi liberado após os procedimentos, e o caso seguirá em apuração para comprovar a autoria e as circunstâncias do crime. A vítima foi orientada quanto aos próximos passos e medidas legais cabíveis.
