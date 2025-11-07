Uma operação integrada do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), com coordenação do GAECO/MPMS, resultou na prisão de D.S.F. nesta sexta-feira, em um condomínio de alto padrão em Araçatuba. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pelo Núcleo de Garantias da Comarca de Campo Grande (TJ/MS).
A equipe chegou ao imóvel localizado na vicinal Teotônio Vilela, onde foi recebida pela esposa do investigado, que confirmou que o marido estava no quarto e autorizou a entrada dos policiais. O acusado foi encontrado no interior da residência e detido.
Durante as diligências, a esposa informou espontaneamente que havia armas e dinheiro no local. Foram apreendidos:
- 1 revólver calibre .357 Magnum, com 20 munições
- 1 pistola calibre 9 mm, com 3 carregadores e 33 munições
- R$ 212.820,00 em espécie
Apesar de as armas possuírem registro, estavam autorizadas para outro endereço, no Parque das Árvores II, e não poderiam estar no condomínio onde foram localizadas. Por isso, foram recolhidas por descumprimento das condições legais de guarda.
Dinheiro sem origem comprovada
Questionado sobre a origem do montante, o investigado apresentou duas versões diferentes: primeiro, alegou ser lucro da venda de imóveis; depois, disse tratar-se de dinheiro proveniente de agiotagem. Sem documentação que comprovasse a procedência, o valor foi apreendido para análise.
Todo o material apreendido, assim como o detido, foi encaminhado à autoridade policial de plantão, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
