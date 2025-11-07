Uma operação integrada do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), com coordenação do GAECO/MPMS, resultou na prisão de D.S.F. nesta sexta-feira, em um condomínio de alto padrão em Araçatuba. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pelo Núcleo de Garantias da Comarca de Campo Grande (TJ/MS).

A equipe chegou ao imóvel localizado na vicinal Teotônio Vilela, onde foi recebida pela esposa do investigado, que confirmou que o marido estava no quarto e autorizou a entrada dos policiais. O acusado foi encontrado no interior da residência e detido.

Durante as diligências, a esposa informou espontaneamente que havia armas e dinheiro no local. Foram apreendidos: