O Tribunal do Júri da Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude de Araçatuba condenou nesta quinta-feira (6) Caíque Júnio de Souza Soares, conhecido como “Caique do Água Branca”, e Daniel Barbosa de Sousa pela tentativa de homicídio de Jefferson Antônio Ferreira, registrada em março de 2020 no bairro Hilda Mandarino. O julgamento se estendeu por aproximadamente 14 horas, encerrando-se já próximo da madrugada, sob a condução do juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda.
Segundo os autos, o crime teve motivação ligada ao tráfico de drogas, após desavença envolvendo disputa de pontos de venda. Caíque teria ordenado o ataque, e Daniel participou da execução. A vítima foi atingida por diversos disparos e sobreviveu, mas sofreu sequelas permanentes, com dores crônicas e limitação de movimentos.
Penas aplicadas
Após as votações dos jurados e a dosimetria feita pelo magistrado:
- Caíque do Água Branca recebeu 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
- Daniel Barbosa de Sousa foi condenado a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, também em regime inicial fechado.
Ao justificar a pena de Caíque, o juiz registrou que a conduta foi fria, premeditada e voltada a satisfazer um intento de vingança. Para Daniel, destacou a participação direta no ataque e os efeitos “graves e permanentes suportados pela vítima”.
Atuação do Ministério Público
O julgamento teve a representação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, que pediu a absolvição dos réus apenas no crime de corrupção de menor, entendendo que não havia provas suficientemente seguras para sustentar essa acusação — tese que foi acatada pelos jurados.
No entanto, o promotor manteve integralmente a acusação de tentativa de homicídio, reconhecendo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. Ao término do julgamento, Adelmo Pinho afirmou que não pretende recorrer, por considerar a sentença adequada ao conjunto probatório.
Impacto e consequências
Conforme registrado na sentença, a vítima ficou com limitações permanentes e dores constantes que afetam sua rotina laboral e qualidade de vida — fator que pesou na fixação das penas.
“As consequências do crime são graves e se prolongam no tempo, afetando a dignidade da vítima”, escreveu o juiz.
Como as penas superam oito anos, ambos os réus iniciarão o cumprimento em regime fechado, sem possibilidade de substituição por penas alternativas, devido aos maus antecedentes e à reincidência apontados nos autos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.