O Tribunal do Júri da Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude de Araçatuba condenou nesta quinta-feira (6) Caíque Júnio de Souza Soares, conhecido como “Caique do Água Branca”, e Daniel Barbosa de Sousa pela tentativa de homicídio de Jefferson Antônio Ferreira, registrada em março de 2020 no bairro Hilda Mandarino. O julgamento se estendeu por aproximadamente 14 horas, encerrando-se já próximo da madrugada, sob a condução do juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda.

Segundo os autos, o crime teve motivação ligada ao tráfico de drogas, após desavença envolvendo disputa de pontos de venda. Caíque teria ordenado o ataque, e Daniel participou da execução. A vítima foi atingida por diversos disparos e sobreviveu, mas sofreu sequelas permanentes, com dores crônicas e limitação de movimentos.

Penas aplicadas

Após as votações dos jurados e a dosimetria feita pelo magistrado: