07 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NATAL ESTÁ CHEGANDO

Coca-Cola inclui Araçatuba no roteiro da Caravana de Natal 2025

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Coca-Cola
Edição 2025 passará pela cidade com espetáculo de luzes e música
Edição 2025 passará pela cidade com espetáculo de luzes e música

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil fará parada em Araçatuba no dia 14 de dezembro, levando toda a magia natalina para as ruas da cidade. Neste ano, o percurso nacional será dividido em duas comitivas, com início no dia 12 de novembro e encerramento previsto para 23 de dezembro.

Em Araçatuba, o trajeto está previsto para iniciar em frente ao Supermercado Rondon (Loja 4), na avenida Odorino Perenha, 1492, passando pela UNIP – Campus Araçatuba e pelo Araçatuba Clube. A caravana seguirá por vias como Waldir Filizola de Moraes, rua Baguaçu, Joaquim Pompeu de Toledo, Cussy de Almeida, Rangel Pestana e avenida dos Araçás, contemplando regiões como o centro, Novo Umuarama, Bandeiras, Panorama e Concórdia, com encerramento previsto no bairro Presidente, na rua Brigadeiro Faria.

Com o tema “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, a ação celebra o espírito natalino com desfiles gratuitos e iluminados que percorrem 93 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, alcançando mais de 63 milhões de pessoas.

A edição de 2025 chega com novidades que reforçam o compromisso da empresa com a inclusão e a sustentabilidade. Uma das iniciativas é a audiodescrição da experiência natalina, permitindo que pessoas com deficiência visual possam acompanhar o desfile em tempo real por meio de um link exclusivo.

Os detalhes dos percursos e horários podem ser conferidos no site oficial da Coca-Cola FEMSA.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários