A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil fará parada em Araçatuba no dia 14 de dezembro, levando toda a magia natalina para as ruas da cidade. Neste ano, o percurso nacional será dividido em duas comitivas, com início no dia 12 de novembro e encerramento previsto para 23 de dezembro.
Em Araçatuba, o trajeto está previsto para iniciar em frente ao Supermercado Rondon (Loja 4), na avenida Odorino Perenha, 1492, passando pela UNIP – Campus Araçatuba e pelo Araçatuba Clube. A caravana seguirá por vias como Waldir Filizola de Moraes, rua Baguaçu, Joaquim Pompeu de Toledo, Cussy de Almeida, Rangel Pestana e avenida dos Araçás, contemplando regiões como o centro, Novo Umuarama, Bandeiras, Panorama e Concórdia, com encerramento previsto no bairro Presidente, na rua Brigadeiro Faria.
Com o tema “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, a ação celebra o espírito natalino com desfiles gratuitos e iluminados que percorrem 93 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, alcançando mais de 63 milhões de pessoas.
A edição de 2025 chega com novidades que reforçam o compromisso da empresa com a inclusão e a sustentabilidade. Uma das iniciativas é a audiodescrição da experiência natalina, permitindo que pessoas com deficiência visual possam acompanhar o desfile em tempo real por meio de um link exclusivo.
Os detalhes dos percursos e horários podem ser conferidos no site oficial da Coca-Cola FEMSA.
