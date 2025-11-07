Imagens de uma câmera de segurança instalada em uma creche municipal de Nhandeara, a 95 km de Araçatuba, registraram o momento em que duas funcionárias teriam agredido uma criança de 3 anos, na manhã desta quinta-feira (6).

Nas gravações divulgadas pela TV Tem, é possível ver uma das mulheres puxando o cabelo da menina, enquanto ela tentava beber água. Em outro trecho, a criança é empurrada por outra funcionária dentro da sala de aula.

A mãe da vítima, que também trabalha na unidade, o Centro Integrado de Educação Infantil Pró Infância, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Segundo o relato, a filha foi impedida de se aproximar do bebedouro e, em seguida, empurrada por uma das profissionais.