O município de Santo Antônio do Aracanguá deu início, neste mês de novembro, a um projeto piloto de coleta seletiva de lixo. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Meio Ambiente e Pesca, em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e com apoio de coletores locais.

A proposta tem caráter experimental e será aplicada entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, atendendo cerca de 400 residências nesta fase inicial.

Nesta primeira etapa, o serviço contempla as áreas próximas às ruas Porfírio Venâncio e Benjamin Feltrin, abrangendo bairros como Martina Raquel Lopes, Bela Vista I e II, José Rissi, Junqueira Andrade e Lau Boracini.