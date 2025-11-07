O município de Santo Antônio do Aracanguá deu início, neste mês de novembro, a um projeto piloto de coleta seletiva de lixo. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Meio Ambiente e Pesca, em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e com apoio de coletores locais.
A proposta tem caráter experimental e será aplicada entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, atendendo cerca de 400 residências nesta fase inicial.
Nesta primeira etapa, o serviço contempla as áreas próximas às ruas Porfírio Venâncio e Benjamin Feltrin, abrangendo bairros como Martina Raquel Lopes, Bela Vista I e II, José Rissi, Junqueira Andrade e Lau Boracini.
Durante os 90 dias de execução, técnicos e representantes do conselho acompanharão os resultados. Em fevereiro de 2026, será feita uma avaliação geral para definir os próximos passos do programa. A expectativa é que o sistema seja ampliado para todos os bairros de Aracanguá no decorrer do próximo ano.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.