O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nessa quinta-feira (6), manter a cassação do prefeito de Brejo Alegre, Rafael Alves dos Santos (PSD), o Rafael do Vavá, por fraude eleitoral. A Corte, no entanto, absolveu o vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo, entendendo que ele não participou do esquema.
Com a decisão, Rafael do Vavá permanece inelegível por oito anos, contados a partir das eleições de 2024, mas segue no cargo enquanto o caso não transitar em julgado. A defesa, feita pelo advogado Renato Ribeiro de Almeida, confirmou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a condenação.
O processo teve origem em denúncia do Ministério Público Eleitoral, que apontou transferências irregulares de eleitores de outras cidades para Brejo Alegre. Segundo o MP, o número de registros alterados foi suficiente para influenciar o resultado da eleição em um município com pouco mais de 2,5 mil habitantes.
Durante o julgamento, o procurador regional eleitoral Paulo Taubemblatt afirmou que as provas demonstram abuso de poder político e que o prefeito era o principal beneficiado pela fraude. O relator, juiz Rogério Cury, acompanhou o entendimento, destacando a gravidade do caso para a integridade do processo eleitoral.
Para o advogado de defesa, a decisão representa vitória parcial, já que o vice foi inocentado e poderá disputar futuras eleições. Ele reforçou que ainda cabem recursos e que a equipe jurídica continuará atuando para reverter a inelegibilidade do prefeito.
