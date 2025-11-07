O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nessa quinta-feira (6), manter a cassação do prefeito de Brejo Alegre, Rafael Alves dos Santos (PSD), o Rafael do Vavá, por fraude eleitoral. A Corte, no entanto, absolveu o vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo, entendendo que ele não participou do esquema.

Com a decisão, Rafael do Vavá permanece inelegível por oito anos, contados a partir das eleições de 2024, mas segue no cargo enquanto o caso não transitar em julgado. A defesa, feita pelo advogado Renato Ribeiro de Almeida, confirmou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a condenação.

O processo teve origem em denúncia do Ministério Público Eleitoral, que apontou transferências irregulares de eleitores de outras cidades para Brejo Alegre. Segundo o MP, o número de registros alterados foi suficiente para influenciar o resultado da eleição em um município com pouco mais de 2,5 mil habitantes.