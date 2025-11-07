A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (10), às 19h, a 37ª sessão ordinária do ano, com pauta que inclui importantes projetos de lei. Entre eles, ganha destaque o projeto de Lei que trata sobre a qualidade e fiscalização da merenda escolar oferecida nas unidades da rede municipal de ensino.

A proposta busca garantir mais transparência e rigor na aquisição, preparo e distribuição dos alimentos servidos aos alunos, além de prever mecanismos de controle nutricional e acompanhamento pela comunidade escolar. Segundo o pojeto, a medida visa assegurar refeições balanceadas e supervisionadas por profissionais capacitados, reforçando o papel da alimentação escolar como parte do processo de aprendizagem e saúde das crianças.

Outro ponto abordado no texto é o estímulo à utilização de produtos oriundos da agricultura familiar e de produtores locais, fortalecendo a economia regional e assegurando maior qualidade e frescor dos ingredientes utilizados. O projeto argumenta que a iniciativa contribui não apenas para a saúde dos alunos, mas também para o desenvolvimento sustentável e social do município.