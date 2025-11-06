A Guarda Civil Municipal de Birigui prendeu, na noite de quarta-feira (5), um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas. A captura ocorreu em um estabelecimento comercial na avenida Euclides Miragaia, após a corporação receber informações de que o suspeito estaria trabalhando no local.

Ao avistar o indivíduo, os agentes da viatura 728 realizaram a abordagem. O homem, porém, resistiu desde o primeiro momento. Inicialmente, forneceu um nome falso na tentativa de despistar a equipe. Em seguida, tentou deixar o local em uma motocicleta, mas foi impedido quando os guardas retiraram a chave do veículo. Logo depois, correu para dentro do estabelecimento e tentou fugir usando a bicicleta de um funcionário. Novamente contido, ainda fez uma terceira tentativa de fuga a pé, sendo finalmente alcançado e detido pelos GCMs Lemes e Rafael, com apoio da inspetora Duarte.

Após a identificação correta, foi confirmado que o suspeito, J.P.M.R., possuía mandado de prisão ativo por condenação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Durante a verificação documental, também se constatou que a motocicleta utilizada por ele acumulava mais de R$ 90 mil em multas, segundo o sistema de registro.