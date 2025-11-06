A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de tempestades severas entre sexta-feira (7) e sábado (8). A previsão resulta da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, combinada ao avanço de uma frente fria e ao calor pré-frontal. O cenário favorece chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões paulistas.
De acordo com o órgão, há risco de granizo isolado, descargas elétricas frequentes e ocorrência de microexplosões (downbursts), que provocam rajadas violentas de vento em curto período.
Rajadas de vento podem causar danos
As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade, especialmente em áreas urbanas e litorâneas. A estimativa é de ventos que podem atingir:
- 115 km/h no Litoral Norte
- 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva
- 100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira
- 95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara
Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Com ventos acima de 100 km/h, o risco de danos aumenta consideravelmente.
Previsão de chuva por região
Segundo a Defesa Civil, as chuvas devem ser fortes e rápidas:
- Médio acumulado: Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira.
- Alto acumulado: Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.
- Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.
Há risco de alagamentos, enxurradas e instabilidade de encostas, especialmente em áreas já mapeadas como vulneráveis.
Ação integrada entre estados
Como o ciclone se desloca do Sul para o Sudeste, as Defesas Civis de RS, SC, PR, SP e RJ atuarão de forma integrada, compartilhando dados em tempo real para agilizar medidas de prevenção e resposta.
Gabinete de Crise será ativado
No sábado (8), considerado o dia com maior potencial de tempo severo, será mobilizado o Gabinete de Crise, com participação de:
- Corpo de Bombeiros
- Sabesp
- Concessionárias de energia e gás
- ARTESP e ARSESP
- Fundo Social
- Equipes de Defesa Civil municipais e estaduais
A coordenação ficará a cargo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).
Recomendações à população
- Evite áreas arborizadas e não estacione sob árvores.
- Recolha objetos soltos em quintais e varandas.
- Durante tempestades, evite áreas abertas, água e estruturas metálicas.
- Nunca atravesse áreas alagadas.
- Se um fio energizado cair sobre o carro, permaneça no veículo e acione o 193.
- Em emergências, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).
Para receber alertas de risco no celular, basta enviar o CEP por SMS para 40199.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.