A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de tempestades severas entre sexta-feira (7) e sábado (8). A previsão resulta da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, combinada ao avanço de uma frente fria e ao calor pré-frontal. O cenário favorece chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões paulistas.

De acordo com o órgão, há risco de granizo isolado, descargas elétricas frequentes e ocorrência de microexplosões (downbursts), que provocam rajadas violentas de vento em curto período.

Rajadas de vento podem causar danos

As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade, especialmente em áreas urbanas e litorâneas. A estimativa é de ventos que podem atingir: