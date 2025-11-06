06 de novembro de 2025
CICLONE

Defesa Civil alerta para ventos de até 115 km/h e chuva intensa

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Defesa Civil emite alerta para sexta (7) e sábado (8) em todo o Estado
Defesa Civil emite alerta para sexta (7) e sábado (8) em todo o Estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de tempestades severas entre sexta-feira (7) e sábado (8). A previsão resulta da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste, combinada ao avanço de uma frente fria e ao calor pré-frontal. O cenário favorece chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões paulistas.

De acordo com o órgão, há risco de granizo isolado, descargas elétricas frequentes e ocorrência de microexplosões (downbursts), que provocam rajadas violentas de vento em curto período.

Rajadas de vento podem causar danos

As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade, especialmente em áreas urbanas e litorâneas. A estimativa é de ventos que podem atingir:

  • 115 km/h no Litoral Norte
  • 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva
  • 100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira
  • 95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara

Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Com ventos acima de 100 km/h, o risco de danos aumenta consideravelmente.

Previsão de chuva por região

Segundo a Defesa Civil, as chuvas devem ser fortes e rápidas:

  • Médio acumulado: Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira.
  • Alto acumulado: Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.
  • Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.

Há risco de alagamentos, enxurradas e instabilidade de encostas, especialmente em áreas já mapeadas como vulneráveis.

Ação integrada entre estados

Como o ciclone se desloca do Sul para o Sudeste, as Defesas Civis de RS, SC, PR, SP e RJ atuarão de forma integrada, compartilhando dados em tempo real para agilizar medidas de prevenção e resposta.

Gabinete de Crise será ativado

No sábado (8), considerado o dia com maior potencial de tempo severo, será mobilizado o Gabinete de Crise, com participação de:

  • Corpo de Bombeiros
  • Sabesp
  • Concessionárias de energia e gás
  • ARTESP e ARSESP
  • Fundo Social
  • Equipes de Defesa Civil municipais e estaduais

A coordenação ficará a cargo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Recomendações à população

  • Evite áreas arborizadas e não estacione sob árvores.
  • Recolha objetos soltos em quintais e varandas.
  • Durante tempestades, evite áreas abertas, água e estruturas metálicas.
  • Nunca atravesse áreas alagadas.
  • Se um fio energizado cair sobre o carro, permaneça no veículo e acione o 193.
  • Em emergências, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

Para receber alertas de risco no celular, basta enviar o CEP por SMS para 40199.

