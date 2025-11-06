O Tribunal do Júri de Birigui condenou José Henrique Timóteo, de 27 anos, a 9 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pela tentativa de homicídio contra Matheus Andrei Pires, ocorrida em 28 de novembro de 2023, no bairro João Crevelaro. A sessão, realizada nesta quinta-feira (6), durou cerca de oito horas. A Folha da Região acompanhou o julgamento no plenário.

A acusação, conduzida pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, sustentou que o crime foi motivado por um desentendimento fútil entre os dois, que eram amigos de infância e ex-cunhados. A tese foi acolhida pelos sete jurados. Matheus foi atingido por um golpe de faca no abdômen, precisou passar por cirurgia de urgência e sobreviveu.

Depoimento emocionou o plenário

A mãe da vítima afirmou que José Henrique era tratado como parte da família. Ela relatou ter tentado impedir a agressão, mas disse que o réu perseguiu Matheus e o atingiu pelas costas, quando ele já tentava se afastar. A vítima não compareceu à sessão.

Sentença e dosimetria