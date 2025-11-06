O Tribunal do Júri de Birigui condenou José Henrique Timóteo, de 27 anos, a 9 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pela tentativa de homicídio contra Matheus Andrei Pires, ocorrida em 28 de novembro de 2023, no bairro João Crevelaro. A sessão, realizada nesta quinta-feira (6), durou cerca de oito horas. A Folha da Região acompanhou o julgamento no plenário.
A acusação, conduzida pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, sustentou que o crime foi motivado por um desentendimento fútil entre os dois, que eram amigos de infância e ex-cunhados. A tese foi acolhida pelos sete jurados. Matheus foi atingido por um golpe de faca no abdômen, precisou passar por cirurgia de urgência e sobreviveu.
Depoimento emocionou o plenário
A mãe da vítima afirmou que José Henrique era tratado como parte da família. Ela relatou ter tentado impedir a agressão, mas disse que o réu perseguiu Matheus e o atingiu pelas costas, quando ele já tentava se afastar. A vítima não compareceu à sessão.
Sentença e dosimetria
A sentença foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, da 1ª Vara Criminal de Birigui. Na decisão, ela considerou:
- três antecedentes criminais, o que elevou a pena-base;
- confissão parcial, que reduziu a pena no mínimo previsto;
- redução pela tentativa no mínimo legal (1/3), devido à gravidade das lesões e ao risco de morte.
A juíza também determinou a execução imediata da pena, conforme entendimento do STF sobre condenações do Tribunal do Júri. José Henrique está preso desde fevereiro de 2024 e permanecerá em regime fechado.
Defesa vai recorrer
A defesa, formada pelos advogados Jeronimo Júnior, Keilla Dias e Daniel dos Santos, informou que irá recorrer tanto da qualificadora quanto da dosimetria da pena.
“A defesa respeita a soberania do júri, mas discorda da forma como a pena foi fixada. A juíza reconheceu agravantes no teto máximo e aplicou as atenuantes no mínimo, o que, a nosso ver, gerou um desequilíbrio na dosimetria. Além disso, José Henrique não agiu com a intenção de matar. Ele se sentiu ameaçado e reagiu emocionalmente. Vamos recorrer ao Tribunal para reavaliar tanto a qualificadora quanto o tamanho da pena aplicada” — afirmou o advogado Jeronimo Júnior após a sessão.
O crime
Em 28 de novembro de 2023, Matheus recebeu mensagens da companheira e de José Henrique sobre uma discussão envolvendo a então companheira do réu, irmã da companheira de Matheus. Como estava no trabalho, ele só soube da situação ao chegar em casa e decidiu ir até a residência de José Henrique para esclarecer o desentendimento.
De acordo com os autos, os dois discutiram e, após o primeiro atrito, Matheus voltou para casa, na Rua Amabili Vacari Guedes, no bairro João Crevelaro. Pouco depois, José Henrique teria ido atrás dele e uma nova discussão começou em frente à residência da vítima.
Nesse momento, segundo a acusação acolhida pelo Júri, José Henrique desferiu um golpe de faca que atingiu o abdômen de Matheus. Ele foi socorrido por uma ambulância municipal e levado ao Pronto-Socorro, onde recebeu os primeiros atendimentos. A Polícia Militar preservou o local e a Perícia Técnica realizou os levantamentos.
Matheus foi transferido para a Santa Casa de Birigui, passou por cirurgia de urgência e recebeu alta dois dias depois. Durante o julgamento, a mãe de Matheus relatou ainda ter sido agredida ao tentar intervir e afirmou que o réu teria dito que “voltaria para terminar o serviço”.
