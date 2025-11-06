As fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Estado nesta quarta-feira (5) impediram a decolagem de uma aeronave fretada que partiria da capital paulista com destino a Araçatuba. O voo transportaria uma equipe especializada de um hospital habilitado para a captação de órgãos de uma paciente com morte encefálica confirmada na Santa Casa.
A Central de Transplantes havia identificado um receptor compatível no Rio de Janeiro, e o plano era realizar a coleta e, em seguida, transportar os órgãos para o procedimento de transplante. No entanto, a instabilidade climática comprometeu as condições de segurança do voo, que precisou ser cancelado.
A paciente teve morte encefálica em decorrência de um Acidente Cerebrovascular Encefálico (ACVE). Apesar do momento de dor, a família autorizou a doação de todos os órgãos — um gesto de grande solidariedade, segundo a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).
Sem condições de realizar o transporte da equipe para a captação completa, apenas as córneas puderam ser extraídas. Elas foram encaminhadas ao Banco de Olhos de São José do Rio Preto, onde passarão por avaliação antes de serem destinadas a pacientes da lista de espera.
A Santa Casa destacou que, embora parte da vontade da família não tenha se concretizado devido às condições climáticas, o ato de doar continua sendo essencial e pode transformar vidas de quem aguarda por uma nova chance.
