As fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Estado nesta quarta-feira (5) impediram a decolagem de uma aeronave fretada que partiria da capital paulista com destino a Araçatuba. O voo transportaria uma equipe especializada de um hospital habilitado para a captação de órgãos de uma paciente com morte encefálica confirmada na Santa Casa.

A Central de Transplantes havia identificado um receptor compatível no Rio de Janeiro, e o plano era realizar a coleta e, em seguida, transportar os órgãos para o procedimento de transplante. No entanto, a instabilidade climática comprometeu as condições de segurança do voo, que precisou ser cancelado.

A paciente teve morte encefálica em decorrência de um Acidente Cerebrovascular Encefálico (ACVE). Apesar do momento de dor, a família autorizou a doação de todos os órgãos — um gesto de grande solidariedade, segundo a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).