06 de novembro de 2025
ACIDENTE

Ciclista fica ferido após colisão com carro em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo envolvido no acidente no cruzamento das ruas dos Fundadores e 21 de Abril, em Birigui
Veículo envolvido no acidente no cruzamento das ruas dos Fundadores e 21 de Abril, em Birigui

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um automóvel Chevrolet Classic no cruzamento da Rua dos Fundadores com a Rua 21 de Abril, no bairro Vila Xavier, em Birigui, na tarde de quinta-feira (6).

De acordo com o registro policial, o veículo era conduzido por uma mulher que trafegava pela Rua 21 de Abril e parou diante da sinalização. Ao avançar, acabou sendo atingida na lateral pelo ciclista, que seguia pela Rua dos Fundadores. A motorista afirmou não ter visto a aproximação da bicicleta. Ela não se feriu e permaneceu no local aguardando o atendimento.

O ciclista foi socorrido por uma unidade de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, apresentando um corte na boca e escoriações nos braços e mãos. À equipe de resgate, contou que a motorista teria desrespeitado a placa de “Pare”. Após o atendimento, aguardava exames complementares.

A análise detalhada do local não pôde ser realizada porque os veículos haviam sido removidos antes da chegada da polícia. Não foram encontradas irregularidades na documentação do carro nem da condutora. A bicicleta ficou sob os cuidados de um morador da região, conforme orientação da própria vítima.

Tanto a condutora quanto o ciclista informaram que não desejam apresentar queixa. O Boletim de Ocorrência Policial Militar Eletrônico (BOPM-e) foi elaborado para registro dos fatos. O atendimento foi realizado pelos cabos Koenigkan e Bisson, da Polícia Militar.