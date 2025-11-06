Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um automóvel Chevrolet Classic no cruzamento da Rua dos Fundadores com a Rua 21 de Abril, no bairro Vila Xavier, em Birigui, na tarde de quinta-feira (6).

De acordo com o registro policial, o veículo era conduzido por uma mulher que trafegava pela Rua 21 de Abril e parou diante da sinalização. Ao avançar, acabou sendo atingida na lateral pelo ciclista, que seguia pela Rua dos Fundadores. A motorista afirmou não ter visto a aproximação da bicicleta. Ela não se feriu e permaneceu no local aguardando o atendimento.

O ciclista foi socorrido por uma unidade de resgate ao Pronto-Socorro Municipal, apresentando um corte na boca e escoriações nos braços e mãos. À equipe de resgate, contou que a motorista teria desrespeitado a placa de “Pare”. Após o atendimento, aguardava exames complementares.