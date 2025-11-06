06 de novembro de 2025
PUDOR

Casal é flagrado em ato sexual em praça de Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Casal foi flagrado pela Polícia Militar durante a madrugada na praça Mohamed Darghan, em Guararapes
Casal foi flagrado pela Polícia Militar durante a madrugada na praça Mohamed Darghan, em Guararapes

A Polícia Militar de Guararapes flagrou, na madrugada desta quinta-feira (6), um homem de 34 anos e uma mulher de 26 praticando sexo oral na praça Mohamed Darghan. No momento da abordagem, o filho da mulher, de apenas dois anos, estava no local brincando, sem perceber o ato, conforme consta no boletim de ocorrência.

De acordo com os policiais, o casal admitiu ter feito uso de entorpecentes antes de ir à praça. Durante a revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína com os dois envolvidos.

Eles foram encaminhados ao distrito policial, onde prestaram depoimento ao delegado de plantão. Após o registro da ocorrência, ambos foram liberados.

O caso será encaminhado ao Ministério Público, que deverá avaliar eventuais medidas, especialmente relacionadas à proteção da criança.