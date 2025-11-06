06 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BAIRRO SÃO JOSÉ

Policiais salvam criança de 2 anos engasgada em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação rápida dos PMs foi essencial para desobstruir as vias respiratórias da menina e levá-la ao pronto-socorro
Ação rápida dos PMs foi essencial para desobstruir as vias respiratórias da menina e levá-la ao pronto-socorro

Durante patrulhamento no bairro São José, em Araçatuba, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Copom para socorrer uma criança de 2 anos que estava engasgada e sem conseguir respirar.

De acordo com o que foi divulgado nesta quinta-feira (6), ao chegar à residência, os policiais encontraram a menina com sinais de asfixia. Diante da emergência, o cabo Aguiar realizou imediatamente a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias respiratórias e restabelecer a respiração da criança.

Preocupados com o tempo em que ela permaneceu sem ar, os militares decidiram levá-la rapidamente ao Pronto-socorro Municipal “Dona Aida”, com a mãe, enquanto outras equipes da PM auxiliavam no trajeto e informavam a equipe médica sobre a chegada.

A menina foi atendida pelos profissionais de saúde, medicada e liberada após avaliação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários