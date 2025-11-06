Durante patrulhamento no bairro São José, em Araçatuba, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Copom para socorrer uma criança de 2 anos que estava engasgada e sem conseguir respirar.

De acordo com o que foi divulgado nesta quinta-feira (6), ao chegar à residência, os policiais encontraram a menina com sinais de asfixia. Diante da emergência, o cabo Aguiar realizou imediatamente a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias respiratórias e restabelecer a respiração da criança.

Preocupados com o tempo em que ela permaneceu sem ar, os militares decidiram levá-la rapidamente ao Pronto-socorro Municipal “Dona Aida”, com a mãe, enquanto outras equipes da PM auxiliavam no trajeto e informavam a equipe médica sobre a chegada.