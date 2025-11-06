Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Militar de Mirandópolis prendeu um homem acusado de furtar um celular no Terminal Rodoviário. A equipe foi acionada por um transeunte que presenciou o momento em que o suspeito pegou o aparelho de uma pessoa e indicou aos policiais quem seriam a vítima e o autor do crime.

Com base nas informações, os militares localizaram a vítima, que confirmou o furto de seu telefone, um aparelho Xiaomi, modelo C75, com capa azul, e reconheceu o homem apontado pela testemunha como o responsável pelo ato.

Durante buscas pela região central da cidade, os policiais encontraram o suspeito na rua Gentil Moreira, ainda com o celular em mãos. Ele, que já era conhecido nos meios policiais, foi levado à Delegacia de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. O aparelho foi devolvido ao dono.