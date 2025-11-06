06 de novembro de 2025
AÇÃO DA PM

Homem é preso em flagrante por furto de celular em Mirandópolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Suspeito foi detido pela PM, após ser reconhecido por testemunha no terminal rodoviário da cidade
Suspeito foi detido pela PM, após ser reconhecido por testemunha no terminal rodoviário da cidade

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Militar de Mirandópolis prendeu um homem acusado de furtar um celular no Terminal Rodoviário. A equipe foi acionada por um transeunte que presenciou o momento em que o suspeito pegou o aparelho de uma pessoa e indicou aos policiais quem seriam a vítima e o autor do crime.

Com base nas informações, os militares localizaram a vítima, que confirmou o furto de seu telefone, um aparelho Xiaomi, modelo C75, com capa azul, e reconheceu o homem apontado pela testemunha como o responsável pelo ato.

Durante buscas pela região central da cidade, os policiais encontraram o suspeito na rua Gentil Moreira, ainda com o celular em mãos. Ele, que já era conhecido nos meios policiais, foi levado à Delegacia de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. O aparelho foi devolvido ao dono.

