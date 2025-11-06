O juiz Henrique de Castilho Jacinto, da 2ª Vara Criminal de Araçatuba, condenou Thiago dos Santos, 34 anos, a 10 anos, 2 meses e 12 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de extorsão qualificada e tentativa de sequestro. A sentença, proferida em 3 de outubro de 2025, detalha uma ação criminosa marcada por violência, ameaças e crueldade dentro de um motel da cidade.
De acordo com o processo, Thiago marcou um encontro com a vítima R.M.B.C., 29 anos, por meio de um site de acompanhantes. No dia 12 de maio de 2025, ele a atraiu até o “Star Motel”, onde anunciou o assalto armado com uma faca, amarrou a mulher com um “enforca-gato” e a obrigou a desbloquear o celular e fornecer senhas bancárias. O réu fez duas transferências bancárias que somaram R$ 18 mil para sua conta.
A vítima relatou que o agressor ameaçou colocá-la no porta-malas do carro e levá-la até outra pessoa, mas conseguiu fugir antes de ser sequestrada. Em desespero, ela correu até a portaria do motel pedindo socorro, sendo amparada por funcionários que acionaram a Polícia Militar.
Em sua decisão, o juiz destacou que “a grave ameaça ficou evidenciada pelo uso da faca apreendida, e a restrição da liberdade da vítima foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica”. O magistrado frisou ainda que a mulher sofreu profundo abalo emocional, chegando a deixar o país após o crime.
Thiago confessou o crime, alegando ser viciado em apostas online e ter agido sob pressão de agiotas. O juiz rejeitou o argumento de redução de pena, afirmando que “o réu agiu de forma consciente, deliberada e orientada à obtenção de proveito ilícito”.
Por ser reincidente, ele não poderá recorrer em liberdade.
Desabafo
Em entrevista exclusiva à reportagem, a vítima desabafou após a divulgação da sentença.
“A verdade sempre prevalece. Acho que ele deveria ficar mofando na cadeia, porque esse tipo de gente, quando sai, volta a cometer os mesmos crimes. Mas estou feliz que ele vai pagar pelo que fez comigo.”
