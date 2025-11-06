A equipe de Ginástica Artística de Araçatuba encerrou a temporada com um resultado histórico na Liga Oeste – Troféu Destaque 2025, realizada no fim de semana em Araraquara. O município foi campeão por equipes nos grupos 1B e 2, garantindo o primeiro lugar no evento e no ranking anual, além do cobiçado Troféu Destaque por equipe.
A equipe 1B foi formada pelas ginastas Giovana Pedro Felix de Oliveira, Heloísa Ester da Silva, Sofia Alves de Lima, Lara da Silva Assunção, Maria Julia Nicoletti Batista, Júlia Milena Bérgamo Menezes e Ana Julia Faria Santos. O grupo dominou as provas e subiu ao pódio em várias modalidades.
Giovana teve desempenho brilhante, conquistando ouro no solo e no individual geral, bronze na trave e ainda o Troféu Destaque como melhor ginasta do grupo. Heloísa Ester da Silva também foi reconhecida com o Troféu Destaque. Sofia Alves de Lima garantiu ouro nas paralelas assimétricas, bronze no salto e no individual geral, enquanto Lara da Silva Assunção levou a prata na trave.
Na equipe 2, representaram Araçatuba as atletas Sarah Renata Teodoro Gouveia, Eduarda Tomé de Sousa Luna, Antonia Zanardelli Silva, Lorena dos Santos Dias Batista, Livia Gimenes Silva, Sophia Pereira Leite e Alice Regina Scatena Alves.
Sarah Gouveia conquistou prata no salto, bronze nas paralelas assimétricas e no individual geral, além do Troféu Destaque. Eduarda Luna brilhou ao conquistar ouro no individual geral, prata na trave e o Troféu Destaque. Antonia Zanardelli garantiu prata no salto, bronze no solo e no individual geral, somando também o Troféu Destaque.
Entre as demais atletas, Lorena Batista ficou com bronze no salto, Livia Gimenes conquistou prata na trave e no solo, e Sophia Pereira Leite encerrou a participação com ouro no solo.
