A equipe Hisatugo de Karatê, de Araçatuba, teve um desempenho de destaque no Campeonato Brasileiro Shotokan da JKS, realizado entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Santo André (SP). O evento reuniu seleções estaduais de 13 estados brasileiros, reunindo os principais talentos do karatê nacional.
Sob a liderança do sensei Fábio Hisatugo (6º DAN/CBK) e com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), o grupo araçatubense conquistou 30 medalhas, sendo 8 de ouro, 6 de prata e 16 de bronze, consolidando-se entre as delegações mais premiadas da competição.
Com os resultados, os medalhistas foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê Shotokan, programado para acontecer de 20 a 23 de agosto de 2026, em Vitória (ES).
Entre os campeões brasileiros, estão Filipe Fornari (Kata Individual), Gabriela da Silva Madeira, Heloísa Santos Arruda, Afonso Rosa Toledo, Aisha de Paula Saad (todos no Kumite Individual), além da equipe formada por Otávio Sousa Silva, Enzo Silva Borges e Cleiton Nagasaki Itakura, campeã no Kumite em equipe.
Os vice-campeonatos ficaram com Aisha de Paula Saad, Gabriela da Silva Madeira e Afonso Rosa Toledo (Kata Individual), Cleiton Nagasaki Itakura e Enzo Silva Borges (Kumite Individual) e Fernando Henrique Braga Calisto (Kumite Equipe).
Já entre os medalhistas de bronze estão Beatriz Lígia Rizoli, Matheus Rogério Souza, Helena Vieira, Lorenzo Vanin, Otávio Silva, Alisson Vanin e outros integrantes da equipe, que também subiram ao pódio em diversas categorias de Kata e Kumite.
