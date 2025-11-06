A equipe Hisatugo de Karatê, de Araçatuba, teve um desempenho de destaque no Campeonato Brasileiro Shotokan da JKS, realizado entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Santo André (SP). O evento reuniu seleções estaduais de 13 estados brasileiros, reunindo os principais talentos do karatê nacional.

Sob a liderança do sensei Fábio Hisatugo (6º DAN/CBK) e com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), o grupo araçatubense conquistou 30 medalhas, sendo 8 de ouro, 6 de prata e 16 de bronze, consolidando-se entre as delegações mais premiadas da competição.

Com os resultados, os medalhistas foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê Shotokan, programado para acontecer de 20 a 23 de agosto de 2026, em Vitória (ES).