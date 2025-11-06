Após uma quarta-feira (5) marcada por fortes pancadas de chuva no interior paulista, com acumulados de cerca de 70 milímetros em Penápolis e 50 milímetros em Araçatuba e Birigui, a previsão aponta tempo mais firme nos próximos dias na região.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, a quinta-feira (6) começou com neblina densa, mas o sol deve predominar ao longo do dia, elevando as temperaturas até 30°C. Já na sexta-feira (7), o céu permanece aberto e as máximas podem chegar a 35°C, marcando dois dias de calor intenso.
Entretanto, a chuva deve retornar no sábado (8), com previsão de até 7 milímetros, o que pode amenizar o calor, mas também trazer instabilidade para o início da próxima semana. O IPMet prevê uma sequência de dias com variação entre sol, pancadas isoladas e alta umidade em toda a região de Araçatuba.
Na região de São José do Rio Preto, a Climatempo indica comportamento semelhante: sol predominante até sexta, temperaturas acima de 34°C e chance de chuvas rápidas e localizadas no sábado e domingo. A combinação entre calor e umidade pode favorecer a formação de nuvens carregadas no final das tardes.
Já para o restante do estado de São Paulo, os meteorologistas alertam para um período de instabilidade a partir de sábado, especialmente nas regiões central e sul, com risco de temporais e rajadas de vento. Na capital e no litoral, a chuva deve ganhar força no domingo, acompanhada de queda de temperatura no início da próxima semana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.