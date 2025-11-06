Após uma quarta-feira (5) marcada por fortes pancadas de chuva no interior paulista, com acumulados de cerca de 70 milímetros em Penápolis e 50 milímetros em Araçatuba e Birigui, a previsão aponta tempo mais firme nos próximos dias na região.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, a quinta-feira (6) começou com neblina densa, mas o sol deve predominar ao longo do dia, elevando as temperaturas até 30°C. Já na sexta-feira (7), o céu permanece aberto e as máximas podem chegar a 35°C, marcando dois dias de calor intenso.

Entretanto, a chuva deve retornar no sábado (8), com previsão de até 7 milímetros, o que pode amenizar o calor, mas também trazer instabilidade para o início da próxima semana. O IPMet prevê uma sequência de dias com variação entre sol, pancadas isoladas e alta umidade em toda a região de Araçatuba.