CALOR E CHUVA

Após chuva intensa, Araçatuba terá calor de até 35°C e sol forte

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Folha da Região
Noroeste paulista terá trégua da chuva até sexta, mas temporais devem retornar no fim de semana, segundo o IPMet da Unesp.
Após uma quarta-feira (5) marcada por fortes pancadas de chuva no interior paulista, com acumulados de cerca de 70 milímetros em Penápolis e 50 milímetros em Araçatuba e Birigui, a previsão aponta tempo mais firme nos próximos dias na região.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, a quinta-feira (6) começou com neblina densa, mas o sol deve predominar ao longo do dia, elevando as temperaturas até 30°C. Já na sexta-feira (7), o céu permanece aberto e as máximas podem chegar a 35°C, marcando dois dias de calor intenso.

Entretanto, a chuva deve retornar no sábado (8), com previsão de até 7 milímetros, o que pode amenizar o calor, mas também trazer instabilidade para o início da próxima semana. O IPMet prevê uma sequência de dias com variação entre sol, pancadas isoladas e alta umidade em toda a região de Araçatuba.

Na região de São José do Rio Preto, a Climatempo indica comportamento semelhante: sol predominante até sexta, temperaturas acima de 34°C e chance de chuvas rápidas e localizadas no sábado e domingo. A combinação entre calor e umidade pode favorecer a formação de nuvens carregadas no final das tardes.

Já para o restante do estado de São Paulo, os meteorologistas alertam para um período de instabilidade a partir de sábado, especialmente nas regiões central e sul, com risco de temporais e rajadas de vento. Na capital e no litoral, a chuva deve ganhar força no domingo, acompanhada de queda de temperatura no início da próxima semana.

