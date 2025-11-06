Um entregador foi surpreendido pela força da chuva e acabou derrubado da moto durante um forte temporal que atingiu Penápolis na tarde desta quarta-feira (5). Ele ficou ilhado em meio à enxurrada até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Fotos enviadas por moradores mostram o homem deitado sobre o asfalto, enquanto a água toma conta da avenida João Antônio de Castilho, uma das mais afetadas pela chuva. A motocicleta dele foi arrastada pela correnteza.

Durante o temporal, outra motorista também tentou atravessar o trecho alagado, mas o veículo apagou no meio da via. Ninguém ficou ferido.