RUAS ALAGADAS

Chuva derruba entregador em moto em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Rafael Machi/Arquivo pessoal
Motociclista foi arrastado pela enxurrada e precisou ser resgatado pelos bombeiros
Motociclista foi arrastado pela enxurrada e precisou ser resgatado pelos bombeiros

Um entregador foi surpreendido pela força da chuva e acabou derrubado da moto durante um forte temporal que atingiu Penápolis na tarde desta quarta-feira (5). Ele ficou ilhado em meio à enxurrada até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Fotos enviadas por moradores mostram o homem deitado sobre o asfalto, enquanto a água toma conta da avenida João Antônio de Castilho, uma das mais afetadas pela chuva. A motocicleta dele foi arrastada pela correnteza.

Durante o temporal, outra motorista também tentou atravessar o trecho alagado, mas o veículo apagou no meio da via. Ninguém ficou ferido.

Além da avenida, o Lago Azul transbordou e causou alagamentos em diversos pontos da cidade, principalmente em áreas próximas à linha férrea. Ruas e avenidas ficaram completamente tomadas pela água e uma barbearia chegou a ser invadida pela enxurrada.

Apesar do susto, o motociclista foi socorrido e passa bem. A Defesa Civil acompanha os danos provocados pela chuva e alerta para que motoristas evitem trafegar em áreas alagadas durante temporais.

