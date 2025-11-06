Entre as rotas apresentadas estão a Estrada Real, Caminho dos Diamantes (MG), o Vale Europeu (SC), o Caminho da Fé e o Caminho do Sol, cada uma com suas características, desafios e encantos. A narrativa conduz o leitor por vilarejos, trilhas e serras, revelando a riqueza cultural e natural do país, além de estimular um estilo de vida mais sustentável e consciente.

Mais do que um guia para viajantes, o livro é um retrato afetivo do Brasil rural e urbano, entre paisagens deslumbrantes, pessoas acolhedoras e histórias de superação. “Viajar de bicicleta é uma forma de desacelerar o tempo e enxergar o que a pressa da cidade não deixa ver”, define a autora.

Transformar quilômetros de estrada em páginas cheias de emoção. Foi assim que a araçatubense Vera Marques, de 67 anos, decidiu eternizar suas experiências sobre duas rodas no livro “Viajando de Bicicleta pelo Brasil”. A obra reúne 12 das principais rotas de cicloturismo do país, apresentadas por quem já pedalou por 31 países e cinco continentes, somando 42 cicloviagens realizadas ao longo da vida.

Formada em Psicologia e aposentada, Vera também é fotógrafa e idealizadora do projeto “Pedalar e Viajar”, no qual compartilha relatos e imagens das jornadas que transformaram sua forma de ver o mundo. “Cada pedalada é um mergulho na alma do Brasil”, resume.

Entrevista

Como surgiu a ideia de reunir essas 12 rotas e transformá-las em um livro?

A ideia nasceu do desejo de registrar e compartilhar a riqueza que encontrei pedalando pelo Brasil. Ao longo dos anos, percebi que cada rota contava muito mais do que uma história de viagem — revelava a identidade de um povo, seus sotaques, paisagens, tradições e desafios. Reunir essas 12 rotas foi uma forma de mostrar que o Brasil é um país diverso, acolhedor e possível de ser conhecido no ritmo da bicicleta. Quis transformar essas experiências em um livro que fosse, ao mesmo tempo, um convite para quem sonha em viajar sobre duas rodas.

Como foi a experiência de escrever sobre essas viagens — há alguma rota ou momento que tenha marcado mais a senhora durante o processo?

Escrever foi como viajar novamente. Cada página me transportava de volta às estradas. Revivi o cansaço das subidas, a alegria das chegadas e, principalmente, a generosidade das pessoas que encontrei pelo caminho. Todas as rotas têm algo de especial, mas confesso que o Caminho da Fé e o Vale Europeu me marcaram profundamente — o primeiro pela dimensão espiritual e simbólica da jornada, o segundo pela organização exemplar e pela beleza das paisagens.