O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de Caique Júnio de Souza Soares, conhecido como Caique do Água Branca, acusado pelo Ministério Público de ser o mandante da tentativa de homicídio contra Jefferson Antônio Ferreira, ocorrida em abril de 2020, no bairro Hilda Mandarino.

O julgamento havia sido adiado anteriormente porque uma testemunha protegida não havia sido localizada para prestar depoimento. Com sua localização confirmada, o caso retorna agora ao plenário do Júri.

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, que sustenta que Caique chefiava o tráfico de drogas no bairro Água Branca e teria ordenado o ataque como forma de vingança em meio a uma disputa territorial.