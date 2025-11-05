O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (6), a partir das 9h, o julgamento de Caique Júnio de Souza Soares, conhecido como Caique do Água Branca, acusado pelo Ministério Público de ser o mandante da tentativa de homicídio contra Jefferson Antônio Ferreira, ocorrida em abril de 2020, no bairro Hilda Mandarino.
O julgamento havia sido adiado anteriormente porque uma testemunha protegida não havia sido localizada para prestar depoimento. Com sua localização confirmada, o caso retorna agora ao plenário do Júri.
A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, que sustenta que Caique chefiava o tráfico de drogas no bairro Água Branca e teria ordenado o ataque como forma de vingança em meio a uma disputa territorial.
Segundo a denúncia, os executores Daniel Barbosa de Souza e Davi Moura de Oliveira chegaram ao local de trabalho da vítima em um veículo Gol prata, desceram armados e efetuaram diversos disparos, causando lesões graves. O crime só não resultou em morte devido ao socorro médico imediato.
Ainda conforme o processo, um adolescente teria participado da ação conduzindo o veículo, o que também caracteriza o crime de corrupção de menor.
Defesa nega que Caique seja mandante
A defesa de Caique será feita pelo advogado Jair Moura, que nega que o réu tenha qualquer participação no crime ou que tenha determinado a execução. Moura afirma que não há prova direta que vincule Caique ao planejamento e que as acusações se baseiam em relatos indiretos e informações não confirmadas, como o conteúdo de uma carta supostamente anônima apresentada nos autos.
A defesa sustenta que o réu não mantinha conflito pessoal com a vítima e que a narrativa da acusação será contestada ponto a ponto perante os jurados.
Decisão ficará nas mãos do Júri
Por se tratar de crime doloso contra a vida, o caso será decidido por sete jurados, que irão avaliar as provas, os depoimentos e as versões apresentadas em plenário.
A sessão ocorre no Fórum Criminal de Araçatuba, na 3ª Vara.
